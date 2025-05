PUNKCAKE AL VIA IL TOUR ESTIVO

Dopo il successo delle tre date nei club di Roma, Bologna e Milano, i Punkcake sono pronti a tornare sul palco con un lungo tour estivo che li catapulterà in giro per l’Italia, portando la loro miscela esplosiva di punk, rock e impegno sociale in location iconiche lungo tutta la penisola.

Spicca tra le numerose date il 15 giugno al Firenze Rocks, forse il più importante appuntamento dell’estate musicale italiana, dove i Punkcake saliranno sul palco nello stesso giorno in cui è prevista l’esibizione dei Green Day.

Una nuova occasione per vedere all’opera una delle band più sorprendenti uscite dall’ultima edizione di X-Factor, dove si sono fatti notare per il loro sound ruvido ma ricercato, e una presenza scenica potente, diretta e senza compromessi. Il tour estivo sarà anche il momento perfetto per ascoltare dal vivo i nuovi brani in arrivo, in vista del singolo in uscita a brevissimo e dell’album di debutto previsto entro la fine dell’anno.

Di seguito le date finora annunciate, con un calendario in continuo aggiornamento:

24.05 Prosecco (TS) – Obzorje Festival

02.06 Firenze – Next Generation Fest

15.06 Firenze Rocks con Green Day, Weezer, Bad Nerves

21.06 Piancastagnaio (SI) – Un Mojito per la Vita

27.06 Torrita (SI) – Refenero Estate

28.06 Agrate Brianza (MB) – Parco In Vita

06.07 Roma – Testaccio Estate

10.07 Terni – Da Boe Music Festival

18.07 Pieve S.Stefano (AR) – Arbarcollo ma non Mollo

19.07 Campiglia (SI) – Campiglia Summer Festival

BIOGRAFIA

I Punkcake sono una giovanissima band recentemente salita alla ribalta – da protagonista – ad un talent televisivo e che, nei prossimi mesi, conterà di affermarsi per la loro proposta musicale davvero interessante, fatta di un energico e solido rock con venature punk: Punkcake.

Li abbiamo visti durante l’ultima edizione di X-Factor, dove hanno raggiunto le semi-finali portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femmes, un doppio biglietto da visita che la dice lunga sul sound della band toscana.

Nonostante la giovanissima età, i talenti scoperti e “scelti” da Manuel Agnelli hanno proposto un sound maturo e unito ad impegno socio-politico, condito da un approccio autoironico che funziona “senza i fronzoli della televisione”, rendendo le loro performance uniche e coinvolgenti.

Rock, punk, ma anche jazz e blues, per un sound che si ispira a band come The Idles, Pixies, i già citati Fugazi, con un tocco di freschezza e originalità che rende il tutto molto contemporaneo.

La band nasce come collettivo musicale nel 2022 dai fondatori Damiano Falcioni e Sonia Picchioni (entrambi cantanti e bassisti), cui si sono aggiunti successivamente Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardon (chitarra), tutti originari della provincia di Arezzo. Sul palco portano messaggi di unione, libertà e resistenza, valori che i ragazzi perseguono anche nella gestione del circolo Arci Restone, in provincia di Firenze.

Tolti i panni dei “concorrenti di un talent”, i Punkcake hanno inaugurato la stagione live con tre concerti sold-out nei club di Roma, Bologna e Milano e ora sono pronti ad affrontare l’estate con un nuovo singolo imminente e tanti live che anticipano l’album d’esordio.

I Punkcake sono:

Damiano Falcioni – Voce / Basso

Sonia Picchioni – Basso / Voce

Lorenzo Migliore – Batteria

Lorenzo Donato – Chitarra

Bruno Bernardoni – Chitarra / Voce