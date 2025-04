PUNKCAKE ANNUNCIATI GLI SPECIAL GUESTS DEL CLUB TOUR

L’attesa per il club tour dei Punkcake si fa ancora più intensa con l’annuncio degli special guests che li accompagneranno in tre appuntamenti imperdibili all’insegna del punk della nuova generazione. Il 2 maggio, sul palco dell’Alcazar Live di Roma, la band sarà affiancata da The Light Drown e Scraffs. Il tour proseguirà il 3 maggio al Covo Club di Bologna, dove i Punkcake divideranno la scena con Wel e Atwood. Gran finale il 9 maggio al Legend Club di Milano, con un’ultima esplosiva serata insieme a Wel e Varlene.

I Punkcake sono una giovanissima band recentemente salita alla ribalta – da protagonista – ad un talent televisivo e che, nei prossimi mesi, conterà di affermarsi per la loro proposta musicale davvero interessante, fatta di un energico e solido rock con venature punk: Punkcake.

Li abbiamo visti durante l’ultima edizione di X-Factor, dove hanno raggiunto le semi-finali portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femmes, un doppio biglietto da visita che la dice lunga sul sound della band toscana.

Nonostante la giovanissima età, i talenti scoperti e “scelti” da Manuel Agnelli hanno proposto un sound maturo e unito ad impegno socio-politico, condito da un approccio auto ironico che funziona “senza i fronzoli della televisione, rendendo le loro performance uniche e coinvolgenti”.

Rock, punk, ma anche jazz e blues, per un sound che si ispira a band come The Idles, Pixies, i già citati Fugazi, con un tocco di freschezza e originalità che rende il tutto molto contemporaneo.

La band nasce come collettivo musicale nel 2022 dai fondatori Damiano Falcioni e Sonia Picchioni (entrambi cantanti e bassisti), cui si sono aggiunti successivamente Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardon (chitarra), tutti originari della provincia di Arezzo. Sul palco portano messaggi di unione, libertà e resistenza, valori che i ragazzi perseguono anche nella gestione del circolo Arci Restone, in provincia di Firenze.

Tolti i panni dei “concorrenti di un talent”, saranno in tour per scaldare i motori in vista dell’estate con un nuovo singolo di imminente uscita e un album di debutto in arrivo entro fine anno.

