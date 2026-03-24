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PUNKCAKE LIVE AL THE CAGE

byDeka
24 Marzo 2026
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I Punkcake approdano sul palco del The Cage di Livorno il prossimo 17 aprile per un appuntamento imperdibile e carico di novità.

La band, tra le realtà più interessanti della scena alternative italiana, porterà dal vivo uno show irriverente carico di adrenalina e identità, ma soprattutto offrirà al pubblico un’occasione unica: ascoltare in anteprima i brani del nuovo disco, in uscita a brevissimo.

Un live che si trasforma quindi in un vero e proprio assaggio esclusivo del prossimo capitolo discografico dei Punkcake, in cui il loro sound – diretto, viscerale e contemporaneo – si evolve senza perdere l’impatto che li contraddistingue.

Il concerto al The Cage sarà il momento perfetto per entrare in contatto con la nuova fase della band, vivendo dal vivo le tracce che segneranno il loro futuro imminente.

Di seguito i dettagli degli show:

PUNKCAKE

17 aprile 2026

The Cage, Livorno

Biglietti disponibili da ora su TicketSMS.
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