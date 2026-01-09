34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

PUNKCORE: Siren Deti racconta l’altra faccia del punk a Porte Rosse

byDeka
9 Gennaio 2026
No comments

Da ieri al 10 gennaio 2026, lo spazio Porte Rosse a Roma ospita «PUNKCORE», la mostra fotografica di Siren Deti dedicata alle band punk hardcore romane che scelgono l’italiano come lingua di espressione. Il vernissage si terrà giovedì 8 gennaio, dalle 18:00 alle 21:00.

Tra aprile 2023 e aprile 2024, Siren Deti ha lavorato a una serie di ritratti no editing, no filter, costruendo una ricerca che va dritta al cuore del punk per superarne l’immaginario più stereotipato. PUNKCORE è un racconto intimo, erotico e romantico che mette da parte i personaggi per lasciare spazio all’intimità creativa degli artisti, al loro rapporto con il desiderio, con il femminile e con una tensione espressiva costante, fragile e radicale.

La mostra è accompagnata da un programma di incontri, talk e reading performativi che approfondiscono i temi della ricerca fotografica e il contesto della scena punk hardcore contemporanea.

Programma

9 gennaio 2026
Ore 18:15 – Focus on “La scena non esiste”: intervista a Fabrizio Armeni (No More Lies & Rotten Inc.)
Ore 19:00 – Talk “Scrittura eversiva” con Malamovida e Lacroce
Ore 19:45 – (P)UN(K)PLUGGED: reading performativo

10 gennaio 2026
Ore 18:15 – Focus on “Irriverenza manifesta”: intervista a Jack Cortese (The Bone Machine)
Ore 19:00 – Talk “Fire Exit” con Ferox, 612 Comma 2, Sleazy Bar, Gasse
Ore 19:45 – (P)UN(K)PLUGGED: reading performativo

PUNKCORE è un progetto che attraversa musica, immagine e parola per restituire una visione sincera e spogliata del punk, lontana dalla posa e vicina all’urgenza reale di chi lo vive.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

GLADIE: nuovo album a marzo prodotto da JEFF ROSENSTOCK

byMatteo Paganelli
Next Article

PLAKKAGGIO: fuori il nuovo album!

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 09
QUESTA È ROMA 2026
Intifada
Gen 09
Golpe,Psico Galera,SLOI
Associazione Musicale Culturale Vecchio Son
Gen 10
10/01/26>Morti dopo le feste>Sehnsucht+Isa Roseid+Estinzione+Ripudio@Brigata Prociona
Brigata Prociona
Gen 10
Mazza Bday Party: REGARDE + ODESSA + IRMA @ Arci Dallò
Piazza Ugo Dallò, 4, 46043 Castiglione delle Stiviere, Italy
Gen 10
Juda’s Kiss + Bulcorea! | Live al Circolo
Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italy
Gen 10
Ska Night THE OROBIANS + THE HOT SEADAS @CPA Fi-Sud
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Gen 16
Menace, The Rads | Freakout Club
via emilio zago, 7c, 40128 Bologna, Italy
Gen 16
DEROZER + Latomalo ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.