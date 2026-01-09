PUNKCORE: Siren Deti racconta l’altra faccia del punk a Porte Rosse

Da ieri al 10 gennaio 2026, lo spazio Porte Rosse a Roma ospita «PUNKCORE», la mostra fotografica di Siren Deti dedicata alle band punk hardcore romane che scelgono l’italiano come lingua di espressione. Il vernissage si terrà giovedì 8 gennaio, dalle 18:00 alle 21:00.

Tra aprile 2023 e aprile 2024, Siren Deti ha lavorato a una serie di ritratti no editing, no filter, costruendo una ricerca che va dritta al cuore del punk per superarne l’immaginario più stereotipato. PUNKCORE è un racconto intimo, erotico e romantico che mette da parte i personaggi per lasciare spazio all’intimità creativa degli artisti, al loro rapporto con il desiderio, con il femminile e con una tensione espressiva costante, fragile e radicale.

La mostra è accompagnata da un programma di incontri, talk e reading performativi che approfondiscono i temi della ricerca fotografica e il contesto della scena punk hardcore contemporanea.

Programma

9 gennaio 2026

Ore 18:15 – Focus on “La scena non esiste”: intervista a Fabrizio Armeni (No More Lies & Rotten Inc.)

Ore 19:00 – Talk “Scrittura eversiva” con Malamovida e Lacroce

Ore 19:45 – (P)UN(K)PLUGGED: reading performativo

10 gennaio 2026

Ore 18:15 – Focus on “Irriverenza manifesta”: intervista a Jack Cortese (The Bone Machine)

Ore 19:00 – Talk “Fire Exit” con Ferox, 612 Comma 2, Sleazy Bar, Gasse

Ore 19:45 – (P)UN(K)PLUGGED: reading performativo

PUNKCORE è un progetto che attraversa musica, immagine e parola per restituire una visione sincera e spogliata del punk, lontana dalla posa e vicina all’urgenza reale di chi lo vive.