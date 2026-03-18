PUNKREAS: DYI tour in partenza!

Parte questo venerdì da Trezzo il DIY TOUR di seguito tutte le date confermate
20/03 LIVE MUSIC CLUB | Trezzo d’Adda (MI)
28/03 CAPITOL| Pordenone (PN)
18/04 CAZZ0FAI FESTIVAL | Quartucciu (CA)
24/04 BELLA CAE | Roma
25/04 CASA CERVI | Gattatico (RE)
NEW! 30/04 INBIRRIAMOCI | Borgo Tossignano (BO)
NEW! 22/05 FESTIVAL DELL’INFORMAZIONE INDIPENDENTE | Arco (TN)
Qua trovate info e biglietti!
https://punkreas.fanlink.tv/live
Parte questo venerdì da Trezzo il DIY TOUR di seguito tutte le date confermate