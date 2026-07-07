Punkreas: il DIY Tour 2026 continua con nuovi appuntamenti in tutta Italia

Il DIY Tour 2026 dei Punkreas prosegue con una lunga serie di concerti che porterà la band sui palchi italiani per tutta l’estate. Partito lo scorso marzo con la data sold out al Live Club di Trezzo sull’Adda, il tour continua ad aggiungere nuovi appuntamenti tra festival, eventi indipendenti e serate dedicate alla scena punk rock.
- 9 luglio – San Genesio (PV) – Rock’n Beer
- 10 luglio – Romano d’Ezzelino (VI) – AMA Music Festival
- 15 luglio – Fara Gera d’Adda (BG) – Fara Rock
- 17 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound
- 5 agosto – Potenza Picena (MC) – Rock’n Roll Bonsai
- 6 agosto – Seregno (MB) – Seregno Sound Festival
- 7 agosto – Ruda (UD) – Parco de l’Unità
- 10 agosto – Gonnesa (SU) – Bentu Estu Rock Festival
- 11 agosto – Banari (SS) – Piazza Umberto I
- 12 agosto – Nurallao (CA) – Festa della Madonna della Strada
- 28 agosto – Almese (TO) – Borgate dal Vivo
- 29 agosto – Trescore Balneario (BG) – Bum Bum Festival
- 30 agosto – Pinarella di Cervia (RA) – Full Moon
- 5 settembre – Napoli – Napoli Beer Fest
- 12 settembre – Polesine Zibello (PR) – Water is Over