PUNKREAS, il video di CIAO CIAO!

Si è chiuso il 18 ottobre all’Urban di Perugia, l’Electric Déjà-Vu – Tour, che ha visto i PUNKREAS protagonisti di un lunga tournée che ha segnato il ritorno dal vivo in grande stile della band che ha fatto la storia del punk-rock in Italia.

Un’occasione extra per vedere la band sul palco sarà il 22 NOVEMBRE 2024per il ROCKER TV BIRTHDAY PARTY allo SLAUGHTER di Via Tagliabue 4, Paderno Dugnano (MI)



Per celebrare le oltre sessanta date in giro per l’Italia, tra il 2023 e il 2024, con la partecipazione di circa 100.000 fan, Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Gagno (batteria) e Endriù (chitarra), hanno rilasciano il video di Ciao Ciao, il singolo pubblicato lo scorso 19 aprile, incluso, nell’Electric Déjà-Vu – Reloded, la nuova versione del loro ultimo lavoro discografico, uscito a fine marzo del 2023, che ha segnato l’atteso ritorno all’elettrico ed è stato accolto con entusiasmo da fan e critica.

Il video, realizzato da Big Up! Factory e registrato in occasione dello storico sold out al Rugby Sound Festival di Legnano lo scorso luglio, è un racconto per immagini dell’essenza della band del milanese, di quella leggendaria energia che, da oltre trent’anni è l’indiscussa protagonista dei loro live, e che, proprio in occasione del Releoded, è arrivata al massimo della sua ricarica.

Il video di Ciao Ciao vuole essere un tributo e un ringraziamento al pubblico, ai musicisti, alle maestranze e tutti coloro che sono artefici nei live dei Punkreas del manifestarsi di quell’energie che dal palco e sotto palco si scontrano e si incontrano divenendo un tutt’uno, in un’esperienza dal vivo che è quasi un catarsi.

CIAO CIAO è uno dei due nuovi brani pubblicati la scorsa primavera, che hanno portato avanti il percorso inaugurato il 31 marzo 2023 con l’uscita dell’album “Electric Déjà-Vu”, accolto con entusiasmo dai fan e della critica.

In Ciao Ciao, alla consueta energia e al suono delle chitarre made in Punkreas, la band accosta ancora una volta una riflessione su un argomento di grande attualità e d’impatto sociale.

Ciao Ciao esplora il tema dell’AI (intelligenza artificiale) il suo dilagare e il conseguente sostituirsi alla creatività e al lavoro umano.

“Anche basta con questa merda. Il virtuale, il digitale, l’artificiale ci sta letteralmente fottendo il cervello. Siamo in overdose psicotecnologica. Una cyberdroga, il pusher è un algoritmo, da cui siamo dipendenti e neanche sballa. È ora di tornare a farci di reale e di umanità. Artificiale è l’ ignoranza”

Un testo tagliente e diretto, che già dalla prima strofa va al punto senza giri di parole: “Ciao ciao, amico qui non servi a un cazzo / Ormai qui ti hanno fatto il mazzo /Ucciso con un click”.

Un brano incalzante, con un intermezzo che vira all’hardcore, che invita a saltare, pogare, lasciando con intelligenza spazio alle riflessioni, come da oltre trent’anni i Punkreas ci hanno abituato.

Perché la follia creativa di certi individui non potrà mai essere sostituita da una macchina.

E l’energia, la voglia di stare insieme, di cantare, di pogare, è solo umana. Le immagini del nuovo video lo confermano.