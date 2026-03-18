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PunkTales: quando l’infanzia finisce in un moshpit

byAlessandro Pentassuglia
18 Marzo 2026
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Nati a Milano nel 2025, i PunkTales prendono due universi che tutti conoscono e li fanno collidere nel modo più divertente possibile: l’urgenza del punk underground e l’immaginario di cartoon e classici Disney. Sei persone, un’identità sola e riconoscibile: Andre e Ila alle voci, Bovo e Kasu alle chitarre, Liz al basso e Angelo alla batteria. Un collettivo prima ancora che un gruppo, con l’attitudine di chi è cresciuto tra sale prove, pogo e VHS riavvolte fino a consumarle.

Il loro marchio di fabbrica è semplice e letale: trasformare l’infanzia in un moshpit. Le melodie che avete in testa da sempre esplodono in chiave pop?punk tra power chord, ritmi serrati e ritornelli da urlare a squarciagola. Non è nostalgia “da cover band”: è riscrittura, energia, identità. I PunkTales ribaltano quelle colonne sonore, le spingono al limite e le riportano in vita con la giusta dose di irriverenza, quella che capisci solo se sai cosa vuol dire sognare davanti alla TV e sfogarti davanti a un amplificatore.

Nell’autunno 2025 questa visione prende forma in studio: i primi brani vengono registrati, mixati, masterizzati all’Attitude Studio di Milano e prodotti da Andrea Rock, fissando un suono compatto, esplosivo e pronto per prendersi i palchi più caldi della scena. È musica che ti fa saltare, cantare, ridere e perdere la voce… riportandoti bambino, ma con il volume decisamente più alto.

È musica che fa saltare, cantare, ridere e perdere la voce. Un ritorno all’infanzia, sì — ma con il volume decisamente più alto.

Benvenuti nel loro parco giochi sonoro: dove i cartoon incontrano i power chord e il “vissero felici e contenti” finisce in stage dive.

https://www.instagram.com/punktales_band/

Urca Urca Tirulero è il loro primo singolo…

 

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