34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

PUP: live album per celebrare il loro “Megacity Madness”

byMatteo Paganelli
11 Dicembre 2025
No comments

L’estate 2025 ha visto i PUP cimentarsi in una azione mai vista prima (almeno il sottoscritto, almeno nel mondo del punk rock): l’eccentrica punk band canadese ha organizzato il Megacity ;adness, un vero e proprio tour de force che ha visto i Pup suonare ben sei concerti in un weekend, calcando i palchi di sei locali di Toronto  (Sneaky Dee’s, Danforth Music Hall, History, Lee’s Palace, il Concert Hall e il Flat Top).

102.1 the Edge

Per celebrare il singolare tour, i PUP hanno deciso di far uscire un live album, intitolato “Megacity Madness”, che include tracce registrate durante le sei serate (qui sotto la tracklist).
Ma non è tutto: ad accompagnare il 12″ ci sarà una webzine intitolata “MEGACITY MAGAZINE”: 196 pagine di foto, storie scritte a mano e fumetti realizzati dalla band, oltreché contributi direttamente dai fan.

Ma non è ancora tutto.
Per rendere il tutto ancora più dettagliato, i Pup hanno lanciato “MEGACITY SHORTS: A TOURONTO ROCKUMENTARY SERIES “, un documentario di sei puntate che ripercorre le indimenticabili serate per tutti gli amanti della punk band di Toronto.

Qui sotto tutti i bundle ancora disponibili.

MEGACITY MADNESS

Questa la tracklist:

Morbid Stuff (Live al The Flat Top / House Show)

Kids (Live al Sneaky Dee’s)

No Hope (Live al Sneaky Dee’s)

Dark Days (Live al Danforth Music Hall)

Free At Last (Live al Lee’s Palace)

Concrete (Live al Sneaky Dee’s)

Sleep In The Heat (Live al History)

See You At Your Funeral (Live al the Concert Hall)

Hallways (Live al Lee’s Palace)

Reservoir (Live al the Concert Hall)

Hunger For Death (live at the Flat Top + Danforth Music Hall)

If This Tour Doesn’t Kill You, I Will (Live al History)

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

COMMITENT: nuovo Ep per l'hardcore band di Philadelphia

byMatteo Paganelli
Next Article

NO MORE LIES: fuori il video "il suono della strada"

byMatt Murphys
A proposito di PUP...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Dic 12
Pescara Hardcore Fest 2025 Ven 12 – Sab 13 /12
Scumm
Dic 12
un “tranquillo” venerdì di rock’n’roll
Via Adriana 16, Livorno, Toscana
Dic 13
1312 Acab Fest @Brigata Prociona
Via Riccione 4, 40026 Imola, Italy
Dic 13
13.12 Free all Antifas
via Pacinotti, Segrate, Lombardia
Dic 13
PUNK ROCK SATURDAY – The Fighettas + Sal Rinella (release show!) + Rooftape
Arci Blob
Dic 13
IRRITATE NIGHTS: Millwanks + Pessimi Elementi
Birrificio Railroad - Paderno Dugnano
Dic 13
IL FUTURO E LA MEMORIA – CONCERTO PER SIGARO
Defrag
Dic 13
[13.12] Contrasto + Logoro + Anglemor + Bot
Black Inside
Mediapartnership: mediapartnership