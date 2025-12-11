PUP: live album per celebrare il loro “Megacity Madness”

L’estate 2025 ha visto i PUP cimentarsi in una azione mai vista prima (almeno il sottoscritto, almeno nel mondo del punk rock): l’eccentrica punk band canadese ha organizzato il Megacity ;adness, un vero e proprio tour de force che ha visto i Pup suonare ben sei concerti in un weekend, calcando i palchi di sei locali di Toronto (Sneaky Dee’s, Danforth Music Hall, History, Lee’s Palace, il Concert Hall e il Flat Top).

Per celebrare il singolare tour, i PUP hanno deciso di far uscire un live album, intitolato “Megacity Madness”, che include tracce registrate durante le sei serate (qui sotto la tracklist).

Ma non è tutto: ad accompagnare il 12″ ci sarà una webzine intitolata “MEGACITY MAGAZINE”: 196 pagine di foto, storie scritte a mano e fumetti realizzati dalla band, oltreché contributi direttamente dai fan.

Ma non è ancora tutto.

Per rendere il tutto ancora più dettagliato, i Pup hanno lanciato “MEGACITY SHORTS: A TOURONTO ROCKUMENTARY SERIES “, un documentario di sei puntate che ripercorre le indimenticabili serate per tutti gli amanti della punk band di Toronto.

Qui sotto tutti i bundle ancora disponibili.

MEGACITY MADNESS

Questa la tracklist:

Morbid Stuff (Live al The Flat Top / House Show)

Kids (Live al Sneaky Dee’s)

No Hope (Live al Sneaky Dee’s)

Dark Days (Live al Danforth Music Hall)

Free At Last (Live al Lee’s Palace)

Concrete (Live al Sneaky Dee’s)

Sleep In The Heat (Live al History)

See You At Your Funeral (Live al the Concert Hall)

Hallways (Live al Lee’s Palace)

Reservoir (Live al the Concert Hall)

Hunger For Death (live at the Flat Top + Danforth Music Hall)

If This Tour Doesn’t Kill You, I Will (Live al History)