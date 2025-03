Pushing Forward: fuori il primo album “Ninety Seconds”

I Pushing Forward, band hardcore proveniente da Trieste (Italia) e Rijeka (Croazia), hanno pubblicato il loro attesissimo album di debutto, “Ninety Seconds”, disponibile dal 7 marzo.

Con un sound potente e senza compromessi, influenzato da band come Refused, Snapcase, Rise Against e Comeback Kid, i Pushing Forward canalizzano anni di esperienza in un hardcore diretto, ricco di passione e autenticità. I loro testi spaziano tra tematiche sociali e riflessioni personali, mantenendo una chiara posizione antifascista e antirazzista.

“Ninety Seconds” è il risultato di un lungo lavoro, superando ostacoli e difficoltà, ma restando sempre fedeli alla propria identità. Un disco che promette di lasciare il segno nella scena hardcore internazionale.