QUALE DESTINO PER N’OI! vol. 2: ecco cosa vi aspetta!

Vi abbiamo già parlato dei Medium Beer, abbiamo fatto un articolo a parte per loro, avrei dovuto farlo per tutte le band, ma siccome il lavoro mi sta risucchiando la vita e non ho più tempo nemmeno per disgustare le guardie ecco che oggi vi presento tutte le band italiane che allieteranno la serata dei cervelli fini il 26 ottobre al Baraonda:

PRODOTTI LOCALI:

attivi ormai da quasi 10 anni, i bergamaschi Prodotti Locali sono una band con un buon seguito, conosciuti nella scena punk OI! grazie ai loro pezzi tagliati spessi, come vuole la tradizione bergamasca, l’ultima volta li ho visti alla Fornace di Rho ad inizio del 2020 prima che scoppiasse il finimondo, è stata una serata epica e loro mi ricordo fecero un discreto bordello, altro ottimo motivo per arrivare presto, meglio se un po’ brilli.

MELE MARCE:

non devo certo spiegarvi io chi sono, i giovanotti da Parma sono una delle band della serata che non ho mai visto dal vivo, l’ultimo lavoro risale al 2021, si intitola “vive ancora” e spero di sentire qualche traccia di quel capolavoro, poi nel 2023, sempre per Anfibio Records, sono usciti con uno split violentissimo in compagnia dei Cattivo Sangue, oltre ai pezzi nuovi spero ovviamente di sentire i pezzi che hanno reso le Mele Marce una band di tutto rispetto nella nostra scena.

IENA:

i fiorentini stanno facendo bagordi in Italia ed in Europa, i loro punk OI! chiamiamolo di nuova generazione è una bomba assoluta, credo che presenteranno l’ultimo tassello della “trilogia della morte” e sono impaziente di rivederli all’opera, un terzetto davvero pazzesco e che incendierà sicuramente il Baraonda, gavetta ne hanno fatta parecchia, ed ora si stanno meritando tutto il buono che arriva.

GOZZILLA E LE TRE BAMBINE COI BAFFI:



campo libero, scrivete voi! Davvero non ho parole per descrivere questa band, un culto, una delle migliori live band che mi è capitato di vedere, una bolgia assurda e scomposta dal primo all’ultimo accordo, una band che non vedo l’ora di rivedere all’opera, dopo quel lontano inverno all’Eterotopia (p.s. portate qualche animale gonfiabile, chi c’era sa)