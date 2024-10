QUALE DESTINO PER N’OI! vol. 2: i Medium Beer!

Se bazzicate per concerti da qualche anno a questa parte non potete non esservi imbattuti in sta manica di disgraziati, giovani ragazzi dalla provincia brianzola che concerto dopo concerto si sono guadagnati il rispetto dei kidz a suon di punk stradaiolo e beata ignoranza, perché in un mondo di merda che ci vuole tristi come un vocabolario in casa Salvini è un nostro dovere essere strafottenti.

Ai MEDIUM BEER l’arduo compito di aprire una serata importante come il QUALE DESTINO PER N’OI!, ma se tanto mi da tanto, avendoli già visti all’opera diverse volte, credo proprio che inizieremo col botto, ragion per cui DOVETE arrivare presto, che abbiamo fretta di divertirci.



QUALE DESTINO PER N’OI! vol. 2