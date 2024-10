QUALE DESTINO PER N’OI! vol.2: signore e signori, i BRUX!

Ed ecco l’ultima band che allieterà la notte del 26 ottobre, tra pochi giorni infatti torneranno in Italia i catalani Brux, la band di Barcellona è di fatto in rampa di lancio per diventare una big nel panorama punk OI! di nuova generazione, grazie a quel sound grezzo e antico, un mix di british OI! e post punk, che col cantato in spagnolo sti cazzi se mi gasa! Hanno fatto uscire 3 lavori per un totale di 14 pezzi, con il primo rozzissimo demo ad aprire le danze ed a far leggermente intuire quello che i ragazzi sarebbero andati a pubblicare nell’incredibile “Guerra Mental”, un capolavoro dal punto di vista della sperimentazione, a mio avviso una scelta tanto azzardata quanto azzeccata per scuotere un minimo boots e bretelle, esperimento poi portato orgogliosamente avanti con l’ultima fatica “working class drama”, un altro demo di 4 pezzi in cui atmosfere cupe, voce ferma e potente e ritmi incessanti portano i Brux tra le mie simpatie. La voglia di vederli all’opera è tanta, tocca pazientare ancora qualche giorno poi vi voglio tutti sotto al palco ad urlare “NO CIERRES EL BAAAAAARRR”.

I ragazzi della 69 Brigade e della S.H.A.R.P. Milano, in collaborazione con il mitico Baraonda, hanno confezionato una serata coi fiocchi, lasciate a casa il cervello e portate solo il sorriso e la voglia di divertirvi, eccovi qualche info nel caso:

QUALE DESTINO PER N’OI! vol. 2

C.S.A. Baraonda

via Pacinotti 13, Segrate (MI)

-apertura porte: 20:00

-inizio concerti: 20:30 (VENITE PRESTO, CRISTO!)

-ingresso: 10€ (1,67€ a gruppo, non scassate il cazzo che poi andate a vedere i NOFX a 200€)

…intanto fatevi anche un ripassino, così arrivate a sabato già studiati

https://brux-antiyou.bandcamp.com