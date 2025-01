QUALE DESTINO PER N’OI? vol.3: ecco le prime 4 band

Siete pronti per la terza edizione del “QUALE DESTINO PER N’OI!”?

Personalmente non vedo l’ora, perché le altre due edizioni messe insieme dai nostri amici della S.H.A.R.P. Milano sono state “leggermente” devastanti, ed a quanto pare la terza non sarà da meno, perché visto il roster che hanno proposto credo proprio che il Baraonda chiederà pietà a fine serata.

In questo articolo vi presento le prime 4 band della serata

GRANDINE DELL’INGIURIA:

una delle due band che non conosco e dalla quale mi aspetto moltissimo, ho ascoltato il loro DEMO e che cazzo…suoni di un bel tempo che fu, ma anche figli della nuova corrente punk/OI!, scarni e grezzi come una lamiera arrugginita, testi da pazzi, semplici e pesantissimi, 0 melodie, un sogno.

THE BILLOWS:

giovanotti dalla Motorcity, tutto il contrario del loro predecessori, melodie e power chord per un punk rock potente e piacevole da ascoltare, hanno sfornato da un annetto un gran bel disco e sono sicuro che ci faranno divertire a modo, li ho già visti live e mi sono piaciuti parecchio.

OSTILE:

come non potrei spendere parole al miele per sti ragazzacci? Visti decine di volte, dal loro primissimo concerto ad oggi hanno fatto un’evoluzione invidiabile, live band ottima anche su disco, che la butta in caciara, garanzia assoluta per incendiare anche le piazze più fredde, capacità sicuramente frutto degli innumerevoli concerti fatti in questi anni.

UGUAGLIANZA:



Che dire? Serve altro? Gli Uguaglianza sono una delle mie band preferite da molto tempo, il loro ultimo lavoro “sogni persi” è pura poesia di strada e dal vivo sono una certezza assoluta, per quanto mi riguarda scelta di assoluto valore per il roster di questa serata.

