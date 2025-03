QUALE DESTINO PER N’OI! vol. 3: le ultime 4 band

Ultimi 4 colpi di mortaio per la line-up definitiva del Quale Destino per N’OI! vol.3, i ragazzi di Sixty-Nine Brigade si sono fatti davvero un gran culo per mettere sul piatto così tanto ben di Micky Fitz, ma bando alle ciance ed iniziamo con le presentazioni:

SPIRITO DI LUPO:

non so nulla di questa band, se non che il loro batterista ha dato una grossa mano ai Chisel quando suonarono alla nostra festa, per cui gli siamo debitori in quanto hanno contribuito a salvare la serata, non li ho mai visti, ma da quello che ho trovato in rete fanno un cazzo di PUNK che prende la sua linfa dai giorni di gloria per il nostro movimento, sono davvero curioso di sentirli dal vivo.

SEMPRE PEGGIO:

che dire dei nostri local heroes? I Sempre Peggio li seguo da quando si sono formati su consiglio del mio amico Alex Alesi, negli anni si sono fatti un nome in tutto lo stivale e continuano ad essere una delle migliori Oi! band della nostra scena restando genuini, a volte cazzoni, ma con degli anthem che restano scolpiti nei muri di tutte le sale dove hanno suonato.

(fate i) NABAT:



Steno è la colonna portante dell’OI! italiano, non solo per i Nabat ovviamente, ma inutile spiegarvi cosa sono i Nabat per ogni crapa lustra che si rispetti, rivederli per me è sempre una gioia e la certezza che il giorno dopo avrò qualche livido in più, ma un sorriso che non se ne andrà nemmeno davanti alla timbratrice il lunedì mattina. Curioso di vedere il mio amico Leo (Kaizoku Records e Diario di Bordo) dietro alle pelli.

THE CHISEL:



Sono stati i nostri ospiti al Punkadeka Fest dello scorso settembre, il loro ultimo disco “what a fucking nightmare” è una perla da quanto è bello, loro nonostante siano i nuovi rampolli del punk mondiale sono persone molto disponibili e non si fanno scrupoli a prendere una posizione chiara e netta sulla politica, come ad esempio sulla questione palestinese, ma al di là di queste cose (importantissime se suoni in certi contesti) il loro show è stato allucinante, immaginatevi tutta quella potenza sul palco del Baraonda.

Noi vi abbiamo detto tutto, non vi resta che lustrare gli anfibi e recuperare qualche canzone se non conoscete tutte le band, dalla mia esperienza personale quando si tratta di S.H.A.R.P. Milano il divertimento è assicurato, e speriamo che ci sia sold-out come l’ultima volta, quando per far ascoltare il concerto a chi è rimasto fuori hanno aperto le porte dietro la batteria…manca poco più di un mese all’evento, francamente non sto nella pelle.