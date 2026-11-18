I tempi del concerti dei Black Flag o degli Adolescents interrotti dalla polizia e quelli dei locali chiusi durante l’Anarchy in The UK tour del 1976 per non far suonare Sex Pistols, Clash, The Damned e Johnny Thunders & The Heartbreakers sembravano lontani. Sembravano, appunto.

Ciò che è successo in Svezia, a Malmö per l’esattezza, lo scorso 26 settembre si avvicina agli “anni di piombo” del punk dei primi anni ’80.

L’occasione è il concerto dei Totalitär, storica d-beat hardcore band datata 1985 (con i Warcollapse e gli Avskum in apertura) e lo scenario è il Plan B della città di origine di Zlatan Ibrahimovic (w il calcio nazional-popolare!).

Partiamo dalla fine: due punk rockers, M. (italiano) e S. (belga) sono in carcere da 50 giorni senza che un giudice abbia formalizzato ufficialmente una accusa contro di loro. Cosa è successo? M. entra nell’aerea fumatori del Plan B. con una birra acquistata dentro il locale, scatenando la reazione furiosa della security (azione vietata dalle politiche del Plan B.) che, subendo la risposta di altri partecipanti al concerto intervenuti per difendere il malcapitato, decidono di chiamare la polizia che subentra con modalità tutt’altro che stemperanti (si parla di manganelli e teaser). Tutt’oggi i due imputati sono in custodia cautelare con severe restrizioni e le indagini sono al rilento per vizi di forma come mancanza di interpreti e reperimenti di immagini, guarda caso, di difficile acquisizione (Ah la pacifica e civile Svezia!).

Per supportare le spese legali dei due punk rockers il mondo del punk si è subito mosso con la creazione di un crowdfunding su Go Found Me e con una compilation chiamata “Back To Plan A”, nella quale la scena più stradaiola del punk europeo raccoglie un’ora scarsa di rabbia e solidarietà (presenti tra gli altri i nostrani Kontatto, Intothebaobab, Call The Cops, Eu’s Arse e NoWhiteRag).

<a href="https://backtoplana.bandcamp.com/album/back-to-plan-a-punk-is-action">BACK TO PLAN A – PUNK IS ACTION by BACK TO PLAN A</a> <a href="https://backtoplana.bandcamp.com/album/back-to-plan-a-punk-is-action">BACK TO PLAN A – PUNK IS ACTION by BACK TO PLAN A</a>

https://backtoplana.bandcamp.com/album/back-to-plan-a-punk-is-action

Non saremo certo di fronte alla censura preventiva del punk che abbiamo imparato a conoscere leggendo libri o ascoltando interviste, ma sicuramente quello che è successo in Svezia non è un segnale rassicurante, in un mondo in cui l’autoritarismo e il reazionarismo si sviluppano sempre più a macchia d’olio.

Terminiamo questo pezzo con le due frasi utilizzate al termine del breve comunicato che accompagna l’uscita della compilation:

PUNK IS SOLIDARITY.

SOLIDARITY IS ACTION.