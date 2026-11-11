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Quarantena: fuori “Trappole”, il nuovo album della storica band piemontese

byDeka
11 Novembre 2026
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È disponibile “Trappole”, il nuovo disco dei Quarantena, storica band piemontese, pubblicato da Motorcity Produzioni.

L’album è disponibile anche in vinile, in due diverse colorazioni: azzurro trasparente e nero.

“Trappole” comprende dieci tracce e vede la partecipazione di due ospiti provenienti dalla scena punk italiana: Bull Brigade in “Vecchie corde” e Gli Ultimi in “Rinasceremo”.

Di seguito la tracklist completa:

TRAPPOLE – TRACKLIST

  1. Dimenticare
  2. Angeli
  3. Vecchie corde (feat. Bull Brigade)
  4. Lettere
  5. Millenni
  6. Profeti
  7. Invisibile
  8. Rinasceremo (feat. Gli Ultimi)
  9. Ultimo esame
  10. Nel gorgo

https://www.motorcityproduzioni.com/product/quarantena-trappole-lp/

 

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