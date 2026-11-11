Quarantena: fuori “Trappole”, il nuovo album della storica band piemontese

È disponibile “Trappole”, il nuovo disco dei Quarantena, storica band piemontese, pubblicato da Motorcity Produzioni.
L’album è disponibile anche in vinile, in due diverse colorazioni: azzurro trasparente e nero.
“Trappole” comprende dieci tracce e vede la partecipazione di due ospiti provenienti dalla scena punk italiana: Bull Brigade in “Vecchie corde” e Gli Ultimi in “Rinasceremo”.
Di seguito la tracklist completa:
TRAPPOLE – TRACKLIST
- Dimenticare
- Angeli
- Vecchie corde (feat. Bull Brigade)
- Lettere
- Millenni
- Profeti
- Invisibile
- Rinasceremo (feat. Gli Ultimi)
- Ultimo esame
- Nel gorgo
https://www.motorcityproduzioni.com/product/quarantena-trappole-lp/