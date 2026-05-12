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Quarta edizione del festival dedicato alla musica autoprodotta il 17 maggio a Carugate

byDeka
12 Maggio 2026
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Torna il 17 maggio a Carugate (MI) la quarta edizione del festival dedicato alla musica autoprodotta, appuntamento che unisce live, etichette indipendenti e spirito DIY.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno sul palco diverse band della scena punk rock  italiana: Castrol, Big Paws, Weekend Cigarettes, Night Terror, Jimmy’s Dog, Lillians e The Twerks.

L’evento punta a valorizzare l’autoproduzione musicale e il lavoro delle realtà indipendenti, creando uno spazio di incontro tra pubblico, band ed etichette attive nella scena alternativa italiana.

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