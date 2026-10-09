Quattro chiacchiere coi THE MEFFS in occasione dell’uscita di “Business”

In occasione dell’uscita di “Business”, nuovo adrenalinico album del punk rock duo britannico, abbiamo fatto due chiacchiere con i The Meffs

Cosa significa per voi essere un duo punk rock? Sicuramente non è una formula molto presente nelle scene mondiali

Non significa niente in particolare. È solo una scusa per urlare e chiamarlo “esibizione”

“Business” è il titolo del vostro nuovo album: cosa potete anticipare del vostro nuovo lavoro da studio?

“Business” ha sonorità più pesanti rispetto ai nostri lavori precedenti, ma mantiene comunque la nostra impronta. Affronta temi quali l’industria musicale, i social media e l’attualità. Mentre scrivevo i riff e i testi, mi sono reso conto fin da subito che l’album doveva essere capace di coinvolgere l’ascoltatore, ma anche di inchiodarlo al muro dall’inizio alla fine; ed è proprio sotto questo aspetto che ha avuto il maggior successo.

Il punk rock è da sempre uno strumento potentissimo nelle mani degli ultimi: quale è la vostra opinione di fronte al potere politico e sociale del punk?

Il punk è un atteggiamento. La critica sociale è punk e la politica ha un posto nella musica. È semplice. Quando la gente dice “tenete la politica fuori dal punk”, è evidente che non ha capito nulla. Il punk è sempre stato una questione di ribellione contro l’establishment, e questo vale ancora oggi. Non sono qui per scrivere canzoni d’amore.

Avete preso parte a diverse date del tour di addio dei NOFX: che esperienza è stata per i The Meffs?

È stato il tour più memorabile che abbiamo mai fatto. Abbiamo assistito al loro spettacolo ogni sera e, in due occasioni, io e Lewis siamo saliti sul palco con i NOFX per suonare “The Decline” insieme a loro. È un ricordo che porteremo con noi per tutta la vita! Aver partecipato al loro tour d’addio ci ha aperto delle porte e ci ha fatto capire cosa significhi davvero andare in tournée: abbiamo capito subito che quella era la strada giusta per noi.

Quanto ti sta a cuore la questione palestinese? Pensi che ci sia una qualche giustificazione per la mancanza di una presa di posizione da parte di — purtroppo — una larga fetta del mondo punk rock?

Non è certo controverso schierarsi contro l’uccisione di civili o opporsi al genocidio. Parte del problema risiede nel timore che, anche solo menzionando la Palestina o le atrocità commesse nel mondo da individui e governi corrotti, si possa compromettere la propria reputazione. Eppure, è proprio quando la reputazione diventa la preoccupazione principale che la si perde. Tuttavia, sempre più musicisti stanno facendo sentire la propria voce, il che è un’ottima cosa.

Tornando all’aspetto puramente musicale, quali sono le vostre maggiori fonti di ispirazione?

Il mondo! “Business”, il nuovo album, trae ispirazione diretta da ciò che accade intorno a me e da ciò che sta accadendo a me.

Una band con cui sognate di condividere il palco e un locale in cui sogni di esibirvi

L’Alexandra Palace è tra i luoghi ambiti, ma abbiamo avuto l’occasione di suonarci l’anno scorso per il “Show 3000” di Frank Turner. Mi piacerebbe molto condividere il palco con gli Amyl and the Sniffers e gli Idles.

Quali sono i piani per l’immediato futuro dei The Meffs?

Il mese prossimo saremo in tour con i Levellers nel Regno Unito e in Europa; successivamente andremo in Germania per un tour da headliner dedicato all’album e per un tour insieme agli Itchy. L’annuncio del tour completo da headliner per “Business” arriverà… presto!

https://www.themeffs.com/