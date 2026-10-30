Quattro chiacchiere con i Sezione 8

Me ne sono già pentito, ma ci tenevo tantissimo a fare due domande a sti ragazzacci, che trovo molto interessanti, ne è uscita un’intervista molto interessante, dategli una letta, io intanto non vedo l’ora di godermeli dal vivo.

1) chi sono i Sezione 8 e da dove/cosa nascono? Spiegami anche il significato di “Sezione 8”

Dicembre 2025: io (Mr Pig, voce) ho alcuni pezzi in italiano più o meno scritti e una fissazione per il disco degli Home Front appena uscito. C’è però questo piccolo dettaglio: in tanti anni di scena non mi sono mai preso il disturbo di imparare a suonare nessuno strumento (mi vanto di essere il peggior bassista della storia). Decido quindi di mettere al corrente della cosa il buon vecchio Bert (chitarrista poliedrico e unica persona abbastanza scema da darmi retta), facciamo qualche prova solo chitarra e voce e abbozziamo i primi quattro pezzi. Dopo aver blaterato di batterie elettroniche e sintetizzatori, ci rendiamo conto che il luddismo è scelta saggia e preferiamo cercare persone fisiche con cui suonare

Bert seduce Carlo, aka Dr. Mod (seconda chitarra) a una serata mod, al Pogue Mahone circuiamo un ubriaco Martin (batteria) e qualche settimana dopo, ai Last Resort a Bologna, abbordiamo la Robi (bassista, sezione ritmica dei BOT con, appunto, Martin) autodefinendoci “i Dalton postpunk” (affermazione di Bert, tuttora ci chiediamo che cazzo volesse dire). Per citare i Promessi Sposi, “la sventurata rispose”.

Ora siamo uno skinhead, due punk, un mod e un Bert (che è una sottocultura a sé). I Blitz ce lo sucano!

Il nome Sezione 8 viene da un fumetto di quel genio di Garth Ennis, “Hitman”. La Sezione 8 era un gruppo di pseudo supereroi, composto da personaggi come Sixpack (un ubriacone che combatte con delle bottiglie rotte), Scatarr (che sputa catarro sui nemici), Jean de Baton Baton, che combatte col “potere del francesismo” (ovvero usando una baguette e degli anelli d’aglio), ecc ecc (non vi spoilero cosa fanno Saldacani e Bueno Excelente).

Dei disadattati che comunque dimostreranno nella storia una loro grandezza e tragicità. In più “Sezione 8” ricorda certi nomi di gruppi hooligan inglesi anni 80 (fa street cred), e anche i Section 5 (se mi pagate una birra vi racconto di quando gli organizzai un concerto e si pulivano il culo sulle tende).

2) una domanda che mi frulla da tempo: perché cantare con la maschera da maiale?

La maschera la metto perchè la mia bellezza distrarrebbe la gente dalla musica che suoniamo.

Mi sono sempre piaciuti i cantanti che mettono una maschera (un brindisi al Presidente) per avere più carisma e sintomatico mistero. Di solito tutti i gruppi che suonano mascherati sono fichi!

C’è troppa gente che ha solo voglia di apparire, selfie dal palco, ridicoli photoshooting, la gente che sale sul palco ogni tre per due per urlare “guardatemi”. Porca troia, pubblichi 50 foto e al tuo concertino del cazzo c’erano 10 persone, tutti amici tuoi che non vedevano l’ora che finissi il tuo scempio per andare a bere (oh, non ce l’ho con te che fai le foto, tu fai il tuo mestiere). Chi pensi voglia vedere la tua faccia di merda? Non sei nessuno, non lo sei mai stato e (brutta notizia) mai lo sarai. Scendi dal piedistallo prima che ti ci tiri giù io a pattoni.

All’inizio volevo proprio tenere nascosta l’identità di tutti, poi gli altri mi han detto “col cazzo” e vabbè, alla fine nel punk siamo quattro gatti, ci conosciamo tutti, era il segreto di Pulcinella, finiva che sarebbe sembrato più costruito tentare di nascondersi (anche nel mio caso non è che ci voglia la signora Fletcher per capire chi sono). Però, proprio perchè ci conosciamo tutti, mi piacerebbe che la gente ci ascoltasse perchè gli piacciamo, non perchè presuppongono che siamo della loro stessa parrocchia.

Comunque io volevo una bella maschera di cuoio BDSM, come il tipo dei Cuir, ho girato 3/4 dei sexy shop di Parigi e o facevano cagare o costavano troppo, quando ho trovato quella col maiale mi son preso bene, non ha un significato particolare ma ognuno può trovarci il senso che vuole (“Porcherie” dei Berurier Noir? “All pigs must die” dei Death In June? Gli sbirri? Il veganesimo? Black Mirror? Artaud? Sbizzarritevi, il punk è questo).

3) genere di riferimento? Purtroppo non vi ho mai visti dal vivo, ma ho visto qualche video e sento una carica pazzesca. Ditemi anche le band che vi hanno convinto a fare questo tipo di musica (scrivo così perché mi hai detto che fate post punk tipo Rancoeur, molto particolare, o ricordo male?)

Modificato

Grazie per le belle parole, vedremo di fartene pentire. Ci definiamo “post oi”, perchè, ehi, se esiste il post punk perchè non il post oi, ma in realtà non vuol dire niente, fa un po’ il verso a tutti quei gruppi che si definiscono in maniera astrusa. Mi fa straridere quando leggo tipo su un volantino di un concerto un genere palesemente inventato, un po’ meno poi quando la gente lo prende sul serio. Di base ci ispiriamo a tutto quel sottogenere che mischia punk e oi con la new wave (Syndrome 81, Rancoeur, Drieu, Bullshit Detector, Chain Cult), però ci sono dentro anche oi anni 80 (Camera Silens, Plastic Surgery, Violators, Tolbiac’s Toads), post punk (ultimi Blitz, Home Front, Red Zebra) e anarchopunk (Mob, Lost Cherries, Subhumans) e anche un po’ di britpop. Ne viene fuori un bel casino, ma sempre meglio che fare la stessa solfa per mezz’ora.

I testi li scrivo io (sempre Mr Pig), e ci tengo moltissimo. A prescindere dall’argomento (amori finiti male, amori mai iniziati, depressione, rifiuto delle etichette, Klaus Kinski) quello che mi interessa è che siano veri al 100%. Io adoro i testi ignoranti, ma a quel punto vado sull’originale (Exploited, Woptime, Combat 84, Semprefreski) piuttosto che sulla copia sbiadita. Mi sconfortano i gruppi che fanno i soliti slogan vuoti e autoconsolatori e i gruppi che evidentemente cantano di roba che non conoscono. Ma cosa meni che vola uno schiaffo e ne prendi due? Ma che working class? Ma quale vita di strada? Ma quale politica che non sai manco da che parte stai girato? Conosco chi conosci tu, so dove vai e tu non sei dalla mia parte.

Cerco di scrivere dei testi che possano essere letti anche a più livelli, roba che magari li rileggi e ci trovi qualcosa di nuovo e finisce che ci trovi anche un po’ della tua vita, ben meglio se ti ci riconosci. Ma tanto i testi non servono a un cazzo.

4) qualcosa bolle in pentola? un disco? qualche concerto?

In pentola bollono i fagioli.

Stiamo registrando 8 pezzi dal Toxic Basement di Carlo Altobelli (una garanzia), a settembre torniamo a fare le voci e qualche tastiera, poi cercheremo qualche etichetta che ci ricopra di soldi e faccia uscire il disco che cambierà la storia della musica. Sarà bellissimo.

Abbiamo un concerto in programma al Ponte della Ghisolfa a Milano il 31 ottobre (con I Midollo Hc), uno il 27 novembre all’Ink di Bergamo con Scalpo e Calce Viva, e un paio di festival che però non sono ancora stati annunciati quindi acqua in bocca, oltre a un minitour all’estero in preparazione con un famigerato gruppo oi italiano.

5) spazio libero, dite quello che volete

Grazie per lo spazio concessoci, ora come da accordi libereremo tua figlia.

Speriamo di aver rotto il cazzo a molti così farete tante visualizzazioni e un sacco di soldini.

A fronte praecipitium, a tergo lupi.