Quattro chiacchiere con Spike and the Gimme Gimmes

Gli Spike and the Gimme Gimmes hanno pubblicato il 23 settembre la loro reinterpretazione di “Kokomo”, nuovo singolo che anticipa il prossimo album Shit the Bed, in uscita il 23 ottobre per Fat Wreck Chords.

Abbiamo fatto qualche domanda a Spike Slawson sulle nuove cover, sulla storia dei Gimme Gimmes e sulla loro inesauribile capacità di trasformare anche le canzoni più intoccabili.

La band sarà live in Italia a Milano e a Roma a fine novembre.

Dopo più di trent’anni passati a reinventare le canzoni degli altri, cosa vi fa dire: “Dobbiamo assolutamente fare una cover di questa”? E cosa, invece, vi fa decidere di lasciar perdere una canzone?

“Reinventare.”

Rubare! Dai, diciamolo apertamente! Possiamo anche essere vittime dell’orgoglio e della vanità ma, come dovrebbe essere ormai più che evidente, non certo di un senso preponderante di vergogna o di onore. È tutto sul tavolo. In generale, comunque, se una determinata canzone richiede più di 15 minuti per essere tirata fuori, la scartiamo.

“We Are The World” è probabilmente una delle canzoni più iconiche e, per molti, intoccabili mai scritte. Quando è nata per la prima volta l’idea di trasformarla in una canzone dei Gimme Gimmes? C’è mai stato un momento in cui avete pensato: “Forse questa volta siamo andati troppo oltre”?

Mai, e inoltre mi sento offeso dal solo suggerimento che possano esistere dei limiti o delle soglie di cattivo gusto che esiterei anche solo per un secondo a oltrepassare. Per dirlo in parole che possiate capire…

[Spike risponde in Italiano] “Tocca l’intoccabile con i tuoi soli amici veri, i Gimme Gimmes. Prossimamente in una città incivile non tanto vicino a te. #degrado ”

Il nuovo singolo presenta una formazione incredibile di amici provenienti dalla scena punk, tra cui Milo, Jim Lindberg, Stacey Dee, Dickey Barrett e molti altri. C’è stata una partecipazione che ti ha sorpreso più delle altre, o qualche storia divertente nata durante la realizzazione del progetto?

Dani dei Surfbort: la sua parte, per me, spicca particolarmente. È stato un onore avere persone come El Vez, Milo, Nikki Corvette e tanti altri che hanno contribuito con parti così belle e per una causa altrettanto importante, tra l’altro. Avere Jim Lindberg che canta sulla parte finale è stata come la ciliegina sulla torta.

I proventi del 7″ andranno a beneficio dello Sweet Relief Musicians Fund. Negli ultimi anni si è discusso molto di quanto sia diventato difficile per i musicisti riuscire a vivere del proprio lavoro, persino per quelli già affermati. Pensi che oggi sia più difficile costruire e mantenere una carriera nella musica rispetto a quando avete iniziato?

Decisamente. In teoria, oggi è più facile raggiungere un pubblico, grazie all’accesso a tecniche di registrazione sofisticate e alla possibilità di costruirsi direttamente un seguito attraverso i social media. Allo stesso tempo, però, la “democratizzazione” del business musicale ha lasciato gli artisti senza un modo realmente sostenibile per monetizzare la propria musica registrata, se non attraverso i tour, che a loro volta sono diventati una scelta sempre più rischiosa.

Inoltre, là fuori c’è del talento non ancora affermato che magari ha semplicemente bisogno di una mano per raggiungere il proprio pieno potenziale. Non si sa mai chi sarà il prossimo Fred Durst, capisci cosa intendo?

I Gimme Gimmes hanno sempre dimostrato che una grande canzone può funzionare praticamente in qualsiasi genere. Guardando indietro, c’è una cover che pensi segretamente sia persino migliore dell’originale?

Non è un segreto che considero ogni canzone che abbiamo mai fatto un enorme miglioramento rispetto all'”originale”.

Tranne quelle degli Easybeats.

Nel corso degli anni avete affrontato pop, country, musical, R&B, canzoni giapponesi e praticamente qualsiasi altra cosa. C’è un genere musicale — o anche un artista specifico — che non avete mai affrontato ma che vi piacerebbe davvero reinterpretare?

Sospetto che la spoken word sarà la nostra prossima frontiera selvaggia. Ho lavorato sul mio pentametro giambico tra una canzone e l’altra durante le prove e posso dire che gli altri Gimme lo stanno segretamente apprezzando.

Molti fan hanno scoperto le versioni originali delle canzoni proprio grazie alle vostre cover. Qualcuno degli artisti originali vi ha mai detto: “Sapete cosa? In realtà preferisco la vostra versione”?

Se avessero avuto buon gusto, lo avrebbero fatto. Ma chi diavolo pensano di essere, comunque?! Ma come si permettono?!

Ammetto che hanno un talento molto grezzo e rudimentale, ma ci sono volute vera visione, gusto e capacità di discernimento per sviluppare queste canzoni fino a esprimere tutto il loro potenziale. Dovrebbero ringraziarci!

Uno show di Spike and the Gimme Gimmes è, fondamentalmente, un unico grande singalong dall’inizio alla fine. Se dovessi scegliere una sola canzone che rappresenta perfettamente ciò che la band è dal vivo, quale sarebbe e perché?

Over the Rainbow. Vedere la gente fare slam dance su una canzone di Judy Garland senza neanche un briciolo di ironia fa parte dell’essenziale e volatile chimica dell’esperienza live dei Gimme.

[Spike risponde in Italiano] “E se a te non piace Judy Garland, affammocc’ mammeta (con tutto il rispetto, naturalmente).”