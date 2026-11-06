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Quattrounoquattro: “Domani” è il singolo d’esordio in uscita il 6 novembre

byDeka
6 Novembre 2026
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Si intitola “Domani” il singolo d’esordio dei quattrounoquattro, formazione pugliese proveniente da Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Il brano sarà pubblicato il 6 novembre 2026 per Mosho Dischi, con distribuzione Artist First.

La band è composta da Marco, Nico, Francesco, Adriano e Adriano, cinque musicisti che si muovono tra alternative rock e post-grunge, con testi in italiano e un sound che affonda le proprie radici nel grunge e nella musica alternativa.

Le influenze dei quattrounoquattro spaziano dai dischi seminali della scena underground italiana dei primi anni Duemila al rock chitarristico americano, senza dimenticare alcune delle nuove realtà musicali britanniche.

Nei loro testi trovano spazio le difficoltà di comunicazione, la solitudine, i dubbi e le paure quotidiane. Canzoni che nascono da tutto quello che spesso non si riesce a dire e che sul palco si trasformano in urgenza espressiva, tra chitarre abrasive e un’attitudine diretta.

“Domani” segna il primo capitolo del percorso discografico dei quattrounoquattro.

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