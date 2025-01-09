QUESTA E’ ROMA 2025

Da anni supportiamo questa iniziativa, domai saranno 15 anni di @rotteninc.roma
Evento imperdibile con più di due giorni di musica, oltre 25 band
Evento imperdibile con più di due giorni di musica, oltre 25 band
sul palco per voi:
-PUNISHABLE ACT (OLD SCHOOL HC BERLINO SINCE 1993)
-SEMPREFRESKI (PUNKROCK LEGEND palermo)
-PLAKKAGGIO (OI & METAL colleferroth)
-DRUNKARDS (THRASH CRUST METAL alessandria)
-METHEDRINE (DEATH METAL PUNK)
-NO MORE LIES (SPQRHC)
-LA CRISI (HC LEGEND milano)
-INFALL (CHAOTIC HC)
-SHORTFUSE (RMHC)
-JUKE BOX ALL’IDROGENO (KARAOKE rm)
-RAINSWEPT (RMHC)
-PLAGUE BOMB (RM GRIND)
-UNDERBALL (PORNO THRASH RM)
-PALKOSCENIKO AL NEON (POSTCORE RM)
-ANTIDIGOS (RAW STREET PUNK BA)
-MUD (IGNORANT HC ABRUZZO)
-THE CHEAPHEADS (PUNK ROCK RM)
-RAKE-OFF (METAL CORE RM)
-SCUM OF SOCIETY (CRUST LT)
-MAD ROLLERS (GLAM ROCK 70’S RM)
-GASSE (HC METAL RM)
-THE BONE MACHINE ( ROCK’N’ROLL )
-TSUBO( GRIND HC LT)
-GOING TO HELL ( ROOTS METAL PUNK RM)
-GREVE (HC OLD SCHOOL RM)
-DISFORIA (PUNK CRUST RM)
-OBC (HCPUNK EXTRAVAGANZA RM)
-QUETZAL TENANGO (SURF RM)
-SEMPREFRESKI (PUNKROCK LEGEND palermo)
-PLAKKAGGIO (OI & METAL colleferroth)
-DRUNKARDS (THRASH CRUST METAL alessandria)
-METHEDRINE (DEATH METAL PUNK)
-NO MORE LIES (SPQRHC)
-LA CRISI (HC LEGEND milano)
-INFALL (CHAOTIC HC)
-SHORTFUSE (RMHC)
-JUKE BOX ALL’IDROGENO (KARAOKE rm)
-RAINSWEPT (RMHC)
-PLAGUE BOMB (RM GRIND)
-UNDERBALL (PORNO THRASH RM)
-PALKOSCENIKO AL NEON (POSTCORE RM)
-ANTIDIGOS (RAW STREET PUNK BA)
-MUD (IGNORANT HC ABRUZZO)
-THE CHEAPHEADS (PUNK ROCK RM)
-RAKE-OFF (METAL CORE RM)
-SCUM OF SOCIETY (CRUST LT)
-MAD ROLLERS (GLAM ROCK 70’S RM)
-GASSE (HC METAL RM)
-THE BONE MACHINE ( ROCK’N’ROLL )
-TSUBO( GRIND HC LT)
-GOING TO HELL ( ROOTS METAL PUNK RM)
-GREVE (HC OLD SCHOOL RM)
-DISFORIA (PUNK CRUST RM)
-OBC (HCPUNK EXTRAVAGANZA RM)
-QUETZAL TENANGO (SURF RM)