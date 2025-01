QUESTA E’ ROMA 2025

Evento imperdibile con più di due giorni di musica, oltre 25 band Da anni supportiamo questa iniziativa, domai saranno 15 anni di @rotteninc.roma Evento imperdibile con più di due giorni di musica, oltre 25 band

sul palco per voi:

-PUNISHABLE ACT (OLD SCHOOL HC BERLINO SINCE 1993)

-SEMPREFRESKI (PUNKROCK LEGEND palermo)

-PLAKKAGGIO (OI & METAL colleferroth)

-DRUNKARDS (THRASH CRUST METAL alessandria)

-METHEDRINE (DEATH METAL PUNK)

-NO MORE LIES (SPQRHC)

-LA CRISI (HC LEGEND milano)

-INFALL (CHAOTIC HC)

-SHORTFUSE (RMHC)

-JUKE BOX ALL’IDROGENO (KARAOKE rm)

-RAINSWEPT (RMHC)

-PLAGUE BOMB (RM GRIND)

-UNDERBALL (PORNO THRASH RM)

-PALKOSCENIKO AL NEON (POSTCORE RM)

-ANTIDIGOS (RAW STREET PUNK BA)

-MUD (IGNORANT HC ABRUZZO)

-THE CHEAPHEADS (PUNK ROCK RM)

-RAKE-OFF (METAL CORE RM)

-SCUM OF SOCIETY (CRUST LT)

-MAD ROLLERS (GLAM ROCK 70’S RM)

-GASSE (HC METAL RM)

-THE BONE MACHINE ( ROCK’N’ROLL )

-TSUBO( GRIND HC LT)

-GOING TO HELL ( ROOTS METAL PUNK RM)

-GREVE (HC OLD SCHOOL RM)

-DISFORIA (PUNK CRUST RM)

-OBC (HCPUNK EXTRAVAGANZA RM)

-QUETZAL TENANGO (SURF RM)