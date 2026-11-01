QUESTA È ROMA FEST: annunciata l’edizione 2027, due giorni e 30 band

Il Questa È Roma Fest annuncia il ritorno con l’edizione 2027, in programma il 15 e 16 gennaio. Due giornate dedicate all’hardcore e al punk, con vecchie e nuove generazioni della scena pronte a condividere lo stesso spazio.

L’organizzazione ha anticipato i primi dettagli dell’evento: saranno 30 le band coinvolte, distribuite su due palchi, per un festival che punta a riunire diverse realtà della scena HC/Punk.

L’ingresso sarà di 15 euro al giorno, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate costerà 20 euro.

Il messaggio degli organizzatori è quello di sempre: vivere la festa, divertirsi e rispettare chi si ha intorno. «La nostra festa è soprattutto la vostra festa», ricordano, invitando il pubblico a partecipare e a non lasciare che l’evento venga raccontato dagli altri.

Appuntamento il 15 e 16 gennaio 2027 con il Questa È Roma Fest. Ulteriori dettagli e line-up saranno comunicati prossimamente.