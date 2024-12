Questa sera: Identità Sabauda Vol.3

Torna l’appuntamento natalizio di Motorcity Produzioni

Il format è immutato: band della scena underground piemontese si sfideranno in una competizione musicale a suon di cover. Il tema di quest’anno sarà “England Belong to us“. Le cover selezionate da Eugy dei Bull Brigade, direttore artistico di questa edizione, sono state tratte dal patrimonio che la nostra scena ha ricevuto in eredità dalle band dell’Inghilterra degli anni ’80.

Tra i momenti più attesi della serata, presentata da Luigi “Gigio” Bonizio e Antonio Randine, ci sarà l’assegnazione di diversi premi, con una giuria d’eccezione formata dalla crew “Welcome to Vanchiglia”.

Durante la serata potrete partecipare alla lotteria di Motorcity Produzioni potrete vincere tanti fantastici premi!

Di seguito le band:



Identità Sabauda Vol.3

20/12/2024 dalle 22.00

@ Bunker | Via Nicolò Paganini 1 – Torino