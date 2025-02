QUESTA SERA: PUGLIA PUNK RESISTANCE

Un’altra bellissima serata organizzata da Poison Hearts RecordZ al Mercato Novo.

Sul palco: i Cattivo Sangue da Molfetta StreetPunk . Una delle band più longeve e rappresentative della Puglia con diversi dischi all’attivo e decine di concerti in tutta la penisola.

Con loro Fanteria Di Prima Linea, da Udine, suoni da potenti, dal vivo devastanti per loro prima volta al sud Italia per condividere il palco. Terza band della serata gli AMP Band, Power trio hard-rock da Massafra. Senza regole, senza fronzoli. A breve in uscita il loro nuovo disco e un tour in Inghilterra in programma per agosto 2025.

Tutto questo, venerdì 28 Febbraio non mancate questo concerto, sopra sotto il palco, con un gomito sul bancone.