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Questo sabato appuntamento con il RAMONES 50TH ANNIVERSARY PARTY

byAmanda Milan
13 Aprile 2026
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Sabato 18 aprile arriva il party dedicato al 50esimo dei Ramones, powered by Irritate People!
Appuntamento al Railroad di Paderno Dugnano (MI) per una serata ad ingresso gratuito, con una line up dedicata:

JAGGER HOLLY (punk rock dall’Austria)
RATBONES (punk rock da Genova)
RUBBER ROOM (punk rock dalla provincia milanese e non)

“Aprile 1976 quattro teppisti perdigiorno di Forest Hills fanno uscire un disco. Hanno pochi soldi, sono stralunati, malvestiti, incapaci di suonare veramente: dei veri losers.
Quel disco in poche settimane ha scardinato la storia del punk rock.”

Vietato mancare! Gabba Gabba hey

 

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