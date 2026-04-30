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Questo sabato NABAT per la prima volta a Livorno per il SOUNDS FOR GAZA 2026

byMatteo Paganelli
30 Aprile 2026
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SABATO 2 MAGGIO 

SOUNDS FOR GAZA Vol. 3 

| Ex Caserma Occupata, Livorno |

 Dalle 22:00 – live sul palco:

 

NABAT – la storia dell’oi! Dal 1979 da Bologna, una band che ha segnato generazioni di ribelli. Per la prima volta a Livorno!

Urban Vietcong – tornano all’Ex Caserma i local heroes dell’oi! core

La Piena – da Grosseto, hardcore e metal pronti a scatenarsi dal primo accordo

A seguire: DJ set 100% vinile a cura di Skappe e La Svolta Soundsystem

Serata a sostegno di S.O.S Gaza / Gaza freestyle 

Ingresso a offerta libera

Apertura porte: 21:30

Chiusura: 03:00

Da ormai quasi 3 anni, il genocidio del popolo palestinese non conosce tregua. Nonostante promesse e menzogne di autolegittimazione da parte del governo israeliano e dei suoi complici, tra cui quello italiano, la situazione è sempre più grave: la popolazione è allo stremo, le infrastrutture sono state distrutte, e gli aiuti vengono ostacolati mentre continua lo sterminio.

Il popolo di Gaza esiste e resiste, e ha bisogno di tutto il supporto possibile. Sappiamo di essere solo una piccola goccia nel mare, ma crediamo che la solidarietà sia un’arma e che non si debba mai smettere di tenere alta l’attenzione su ciò che accade ogni giorno in Palestina.

Per questo anche quest’anno torna all’Ex Caserma, in collaborazione con Toscana Punk Rock:

 

SOUNDS FOR GAZA Vol. 3

Flyer d Umberto Donati Rudestill

Evento facebook: https://www.facebook.com/share/1bdE5DNJSc/

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