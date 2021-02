Questa sera le Bambole di Pezza saranno live su Twitch per raccontare i migliori aneddoti dei loro backstage in tour.

Un appuntamento divertente e irriverente per incontrarsi con tutti i supporter e rivivere assieme i più bei momenti del punk femminile italiano



Venerdì alle 20,30 sul canale Twitch di Morgana : https://www.twitch.tv/dj_morgana_x