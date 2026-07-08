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Raccolta di demo per gli AGNOSTIC FRONT

byMatteo Paganelli
8 Luglio 2026
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Gli Agnostic Front hanno deciso di pescare dal loro glorioso passato pubblicando una raccolta di demo registrate durante una sessione al Demo Demo Studios del novembre 1983.

La raccolta, intitolata “Time Will Come” uscito il 7 luglio prossimo per Last Warning Records.

Questa la tracklist:

A1 Intro Bust

A2 Traitor

A3 Discriminate Me

A4 United And Strong

A5 Last Warning

A6 Friend Or Foe

A7 No One Rules

A8 Power

B1 United Blood

B2 Time Will Come

B3 Victim In Pain

B4 Crucial Changes

B5 Blind Justice

B6 Society Suckers

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