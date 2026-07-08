Raccolta di demo per gli AGNOSTIC FRONT

Gli Agnostic Front hanno deciso di pescare dal loro glorioso passato pubblicando una raccolta di demo registrate durante una sessione al Demo Demo Studios del novembre 1983.
La raccolta, intitolata “Time Will Come” uscito il 7 luglio prossimo per Last Warning Records.
Questa la tracklist:
A1 Intro Bust
A2 Traitor
A3 Discriminate Me
A4 United And Strong
A5 Last Warning
A6 Friend Or Foe
A7 No One Rules
A8 Power
B1 United Blood
B2 Time Will Come
B3 Victim In Pain
B4 Crucial Changes
B5 Blind Justice
B6 Society Suckers