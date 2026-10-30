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RADIO BANDITO: il 31 ottobre arriva “I Morti Non Muoiono”

byDeka
30 Ottobre 2026

Sabato 31 ottobre Radio Bandito presenta I Morti Non Muoiono, una serata di musica dal vivo in occasione di Halloween, all’El Barrio di Torino.

Sul palco si alterneranno gli Attaccabrighe, da Firenze, con il loro Oi!, i Pretesto, da Torino, con il loro hardcore, e i Disturbo Residuo, da Firenze, tra rap e hardcore.

La serata inizierà presto con open mic e DJ set a cura di Radio Bandito, con Ramirez, Lord Cumiana e Naty Keep Wild in consolle. Sarà inoltre possibile fermarsi per l’aperitivo e cenare direttamente sul posto.

L’apertura delle porte è prevista per le ore 18:00 presso El Barrio, in Strada Provinciale di Cuorgnè 81, Torino.

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