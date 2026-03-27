Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Radio Days: fuori il singolo I Won’t Give Up / Bang Bang!

byDeka
27 Marzo 2026
No comments

I Radio Days hanno pubblicato il nuovo singolo I Won’t Give Up / Bang Bang!, un’uscita a due facciate che anticipa il prossimo album Off The Record, previsto per settembre 2026.

Il lavoro prosegue il percorso della band nel power pop, con due brani ispirati alle sonorità di fine anni ’70. I Won’t Give Up si caratterizza per un approccio diretto e melodico, costruito su riff immediati e un ritornello centrale, mentre Bang Bang! presenta un’impronta più ruvida, con influenze glam e una maggiore spinta ritmica.

Il singolo rappresenta un’anticipazione della direzione del nuovo album, descritto come un lavoro essenziale e compatto, incentrato su strutture snelle e forte attenzione alle melodie.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Il Seme Dell’Odio: cover di En e Xanax in uscita il 29 marzo

byDeka
Next Article

Sex Pistols feat Frank Carter: unica data a Milano

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 27
100% OF 100% HARDCORE FEST 2026 (3ª EDIZIONE) @ CSO PEDRO, PADOVA
CSO Pedro
Mar 27
Secoli Morti – Release Party! con Stiglitz, Slang Poor Kids, Andy Ramponi!
Q-HUB
Mar 27
Fiks ? Circolo Magnolia, Milano
Circolo Magnolia
Mar 27
? PUNK GOES ACOUSTIC ? Nicolò – La Sindrome di Peter Punk ? Il Danno – Pornoriviste / Yokoano
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Mar 27
Matrioska @ Largo Venue, Roma
Largo venue
Mar 27
Plakkaggio @ Blah Blah | Torino
BLAH BLAH
Mar 27
JOSHUA GOES PUNK – L’Abisso + Indieass + Eversione
Arci Joshua Blues Club APS
Mar 27
Sham 69 – Tim V support Death Wishlist
Borderline Pisa
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.