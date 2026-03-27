Radio Days: fuori il singolo I Won’t Give Up / Bang Bang!

I Radio Days hanno pubblicato il nuovo singolo I Won’t Give Up / Bang Bang!, un’uscita a due facciate che anticipa il prossimo album Off The Record, previsto per settembre 2026.

Il lavoro prosegue il percorso della band nel power pop, con due brani ispirati alle sonorità di fine anni ’70. I Won’t Give Up si caratterizza per un approccio diretto e melodico, costruito su riff immediati e un ritornello centrale, mentre Bang Bang! presenta un’impronta più ruvida, con influenze glam e una maggiore spinta ritmica.

Il singolo rappresenta un’anticipazione della direzione del nuovo album, descritto come un lavoro essenziale e compatto, incentrato su strutture snelle e forte attenzione alle melodie.