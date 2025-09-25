34K
Radioactivity, in arrivo il nuovo album Time Won’t Bring Me Down

byDeka
25 Settembre 2025
A dieci anni dall’ultimo lavoro in studio, i Radioactivity tornano con un nuovo disco. La band statunitense guidata da Jeff Burke pubblicherà infatti il suo terzo album, Time Won’t Bring Me Down, il 31 ottobre 2025 su Wild Honey Records.

Il gruppo completato da Mark Ryan, Daniel Fried e Gregory Rutherford  ha lavorato a lungo alla scrittura e alla registrazione, consegnando un album composto da undici tracce per circa mezz’ora di musica.

Il nuovo lavoro mantiene l’energia che ha reso riconoscibile la firma di Burke, ma introduce anche sfumature diverse, con brani diretti e immediati come la title track Time Won’t Bring Me Down e Why, alternati a momenti più introspettivi come Analog Ways, Ignorance Is Bliss e Shell.

Un disco che non rinnega le radici dei Radioactivity ma le arricchisce di nuovi colori, segnando un ulteriore passo nella loro evoluzione artistica.

