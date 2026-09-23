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RAISED FIST: UNICA DATA ITALIANA 2026 A MILANO

byDeka
23 Settembre 2026
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Dopo oltre un decennio di attesa, i Raised Fist torneranno in Italia per un’unica data: sabato 10 ottobre 2026 ai Magazzini Generali di Milano.

La band svedese, attiva da oltre 30 anni, porterà in Italia il proprio hardcore caratterizzato da sonorità punk e metal e da album come Ignoring the Guidelines, Dedication e Veil of Ignorance.

Il concerto rappresenterà anche il primo tour completo da headliner dei Raised Fist dopo 11 anni e l’occasione per completare il ciclo legato ad Anthems, il cui tour europeo era stato interrotto dalla pandemia.

Ad aprire la serata saranno i Merkel Market, storico gruppo della scena hardcore milanese. Porte alle 18:00.

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