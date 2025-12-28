34K
Ramengo: Nove dannatissimi spettri

byGabriele Squillace
28 Dicembre 2025
“Nove Dannatissimi Spettri” è il nuovo disco pubblicato da Ramengo, progetto artistico concepito e realizzato dal veterano Vinn Borawski (F.F.D., Emotu, Honest John Plain, Meatmovie, Lester and the Landslide Ladies, Jany James And The Bandits, Clan X). Il lavoro trae ispirazione diretta da precise coordinate sonore mescolando Rob Zombie, Marilyn Manson e Nine Inch Nails, senza rinunciare a digressioni shock-rock che vanno dall’ Alice Cooper di Brutal Planet e Dragontown ai momenti più heavy dei Kiss, dai Mötley Crüe degli anni novanta fino ai Murderdolls. Il tutto viene declinato in lingua italiana, scelta che risulta ad oggi originale e ancora poco praticata all’interno di questa estetica e di questo linguaggio.
Il disco raccoglie nove storie dell’orrore inedite. Ognuna è un quadro autonomo, con un personaggio preciso e l’atmosfera che gli compete: Madame Malora, Il Diavolo, Becchino, Lupus in Fabula, Vedova Nera e così via, fino a comporre una piccola antologia notturna. Il lavoro vede Borawski impegnato su tutta la linea: strumenti, voci e veste grafica del disco. Completamente inciso e finalizzato presso i Real Sound di Cristian Coruzzi a Parma, si distinguono le partecipazioni di Cherrylli nel brano Nulla da Perdere e di Lester Greenowski nel prologo recitato come nel brano Get Down And Dirty.

 

