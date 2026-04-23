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RAMONES – 50 anni dall’uscita dell’album di debutto nel 1976

byDeka
23 Aprile 2026
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Il 23 aprile 1976 i Ramones pubblicavano il loro album di debutto omonimo, segnando un momento decisivo nella storia della musica e contribuendo in modo determinante alla nascita e diffusione del punk rock.

“Ramones” è composto da 14 brani per una durata complessiva di poco superiore ai 29 minuti, introducendo un approccio essenziale e diretto che avrebbe influenzato intere generazioni. Il disco rappresenta una nuova idea di musica, costruita su velocità, semplicità e immediatezza.

L’album include i singoli “Blitzkrieg Bop” e “I Wanna Be Your Boyfriend”, diventati nel tempo tra i brani più riconoscibili della band.

Considerato uno dei dischi più importanti della scena punk, “Ramones” resta un punto di riferimento per lo sviluppo del genere negli anni successivi.

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