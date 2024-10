RAMONES 50TH ANNIVERSARY 1974 – 2024

Venerdì 1 novembre Treviso sarà il palcoscenico di un evento senza precedenti: Ramones 50th Anniversary, l’unica data italiana per celebrare i 50 anni dei Ramones, pionieri del punk rock e una delle band più iconiche del panorama musicale mondiale. Una serata all’Home (Via Fonderia 73, Treviso) per festeggiare un anniversario che rappresenta non solo un momento storico per una band leggendaria, ma anche un tributo ad un genere che ha segnato la storia della musica.

Nel 2014 Treviso aveva già ospitato il 40° anniversario dei Ramones, precedente che aveva catturato l’attenzione del mondo musicale. Quest’anno l’appuntamento sarà ancora più importante, e vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale come Marky Ramone, batterista dei Ramones, e Gilby Clarke, il leggendario chitarrista dei Guns N’ Roses. Con loro i Wardogs, tributo ufficiale ai Ramones, che porteranno sul palco l’energia travolgente della musica punk. Inoltre, l’evento sarà arricchito dalla presenza di DJ Ringo, creative di Virgin, radio partner ufficiale dell’evento.

Sarà una serata speciale anche grazie alla partecipazione di ospiti illustri:

Henry Ruggeri , fotografo di Virgin, che più volte ha scattato ai concerti dei Ramones in Italia;

, fotografo di Virgin, che più volte ha scattato ai concerti dei Ramones in Italia; Jari Pekka , autore di “Ramones: Soundtrack Of Our Lives”, che condividerà la sua esperienza e passione per la band;

, autore di “Ramones: Soundtrack Of Our Lives”, che condividerà la sua esperienza e passione per la band; Ramones Museum Berlin, l’unico museo al mondo dedicato alla storia della band newyorkese, che porterà alcuni cimeli;

l’unico museo al mondo dedicato alla storia della band newyorkese, che porterà alcuni cimeli; Marino De Angeli , produttore e ingegnere del suono, che ha collaborato con artisti di fama internazionale;

, produttore e ingegnere del suono, che ha collaborato con artisti di fama internazionale; Luca Carraro , tatuatore e artista, ha illustrato le copertine dei singoli dei Wardogs con Marky Ramone e Gilby Clarke;

, tatuatore e artista, ha illustrato le copertine dei singoli dei Wardogs con Marky Ramone e Gilby Clarke; Maurizio Nodari, rappresentante del fan club ufficiale italiano dei Ramones, con una profonda conoscenza della band e della sua storia.

L’evento sarà un’opportunità unica per i fan di immergersi nella storia della band attraverso esposizioni di memorabilia, poster, libri e fotografie storiche, che rimarranno a Treviso per tutto il mese di novembre, tra l’Home e il Club27 di Piazza San Vito.

Verranno inoltre organizzati degli eventi in città nel fine settimana, che permetteranno agli appassionati e ai curiosi di esplorare e celebrare l’eredità dei Ramones. Tra questi ci sarà, a ingresso gratuito, un meet & greet al Club27 con successivo dj set a cura di Roger Ramone, autore di uno dei podcast più ascoltati in Italia sul Punk (Watch Out! Punk is coming!!) e verrà presentato il singolo “Chinese Rock”, una collaborazione tra Gilby Clarke ed i Wardogs. Questo brano, registrato tra Los Angeles e Treviso, rappresenta un omaggio potente alla band che ha influenzato generazioni di artisti e fan.

I biglietti per questo evento imperdibile saranno in vendita su Dice.Fm a partire da venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 11:00, al prezzo di 45 euro più diritti di prevendita.

Unitevi a noi l’1 Novembre 2024 per festeggiare i 50 anni dei Ramones e un pezzo di storia della musica.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI:

General Admission: €45,00 + diritti di prevendita

Tel: +39 333 320 7795 | Web: linktr.ee/homerockbar