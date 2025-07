Ramones: cofanetto Blu-ray con i primi quattro album in versione Dolby ATMOS

I Ramones, pionieri del punk rock newyorkese, annunciano l’uscita di un cofanetto speciale in formato Blu-ray contenente le versioni in altissima qualità dei loro primi quattro album. Il box, intitolato “1!2!3!4!”, includerà infatti Ramones (1976), Leave Home (1977), Rocket to Russia (1977) e Road to Ruin (1978), rimasterizzati in Dolby ATMOS, offrendo così un’esperienza sonora immersiva e inedita per gli appassionati.

La pubblicazione è curata dalla storica etichetta Rhino Records, già nota per le sue ristampe di culto e boxset di alto livello. Il cofanetto celebra l’eredità dei Ramones portando il suono crudo e diretto del punk delle origini in una dimensione completamente nuova, pensata per impianti home theater e ascolti hi-fi.

Una chicca imperdibile per i collezionisti, ma anche un modo per avvicinare nuove generazioni a una delle band più influenti della storia del rock.

Le prime immagini del box sono già disponibili online e stanno alimentando l’attesa tra fan e audiofili.

L’uscita è prevista nei prossimi mesi, distribuita ufficialmente da Rhino.