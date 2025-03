Come ogni anno ecco la lista dei dischi in uscita per il Record Store Day: per quanto riguarda il mondo che più piace a tutti noi, i Ramones ristampano “Loco Live”, i Dwarves escono con l’album di inediti “Sunshine Lollipop and Rainbows”, i Dictators ristampano “DFFD”, mentre i Talking Heads usciranno con un live album.

Lista completa qui:

Home | RECORD STORE DAY