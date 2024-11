RANCID: B sides e C sides in vinile fluorescente!

Pubblicato originariamente su CD nel 2007, ha visto una manciata di uscite limitate in vinile negli anni successivi.

Una ristampa all’inizio del 2024, quando l’album era fuori stampa da 10 anni, è andata esaurita in poche ore, dimostrando quanto siano richieste queste registrazioni tra i numerosi fan della band in tutto il mondo.

Pirates Press Records è entusiasta di collaborare con i nostri amici di Rancid per soddisfare la continua domanda di questo pezzo essenziale della storia del punk rock!

Questa incredibile nuova stampa su doppio 12″ presenta vinile e confezione GLOW-IN-THE-DARK ed è disponibile esclusivamente tramite il webstore PPR!

Acquista la tua copia ORA, andranno esaurite in fretta!

Rancid – B Sides And C Sides – Glow In The Dark – Vinyl LP

SIDE A

1. Ben Zanatto

2. Stop

3. Devil’s Dance

4. Dead And Gone

5. Stranded

6. Killing Zone

SIDE B

1. 100 Years

2. Things To Come

3. Blast ‘Em

4. Endrina

5. White Knuckle Ride

6. Sick Sick World

SIDE C

1. Tattoo

2. That’s Entertainment

3. Clockwork Orange

4. The Brothels

5. Just A Feeling

6. Brixton

SIDE D

1. Emperor’s Lap Dog

2. I Wanna Riot

3. Kill The Lights

4. Blacklisted

5. X-Mas Eve (She Got Up And Left Me)

6. Fuck You