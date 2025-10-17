RANCID: “Sex & Death” nel tributo punk ai Motorhead

I Rancid hanno pubblicato la loro versione di “Sex & Death”, traccia tratta da Killed By Deaf – A Punk Tribute To Motörhead, in uscita il 31 ottobre 2025.

Secondo Lars Frederiksen, quel brano è «il perfetto Motörhead per me»: nel miscuglio di punk e hard rock, “Sex & Death” si avvicina stilisticamente a una canzone che i Rancid stessi avrebbero potuto scrivere.

La band ha infuso nella cover la propria tensione, mantenendo intatta la ferocia originale di Lemmy ma con un taglio decisamente punk.

Il pezzo segue l’anticipazione della cover dei Pennywise di settimana scorsa, il tributo “Killed By Deaf” raccoglierà infatti quattordici cover, con contributi di artisti come Lagwagon, GBH, The Bronx, FEAR e altri.

Il disco includerà anche un inedito in cui i Motörhead collaborano con i The Damned in una versione di “Neat Neat Neat”.