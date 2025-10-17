34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

RANCID: “Sex & Death” nel tributo punk ai Motorhead

byDeka
17 Ottobre 2025
No comments

I Rancid hanno pubblicato la loro versione di “Sex & Death”, traccia tratta da Killed By Deaf – A Punk Tribute To Motörhead, in uscita il 31 ottobre 2025.

Secondo Lars Frederiksen, quel brano è «il perfetto Motörhead per me»: nel miscuglio di punk e hard rock, “Sex & Death” si avvicina stilisticamente a una canzone che i Rancid stessi avrebbero potuto scrivere.

La band ha infuso nella cover la propria tensione, mantenendo intatta la ferocia originale di Lemmy ma con un taglio decisamente punk.

Il pezzo segue l’anticipazione della cover dei Pennywise di settimana scorsa, il tributo “Killed By Deaf” raccoglierà infatti quattordici cover, con contributi di artisti come Lagwagon, GBH, The Bronx, FEAR e altri.

Il disco includerà anche un inedito in cui i Motörhead collaborano con i The Damned in una versione di “Neat Neat Neat”.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

A nessuno frega un ca**o ma oggi esce il nuovo EP di SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.