Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

RAPA il ritorno dei fratelli Campana

byDeka
24 Marzo 2026
No comments

A un anno dalla conclusione dell’ultimo tour europeo dei Gluts, i fratelli Campana ritornano con un nuovo progetto hardcore cantato in italiano: nascono i RAPA, band che fonde punk e hardcore diretto, viscerale e senza compromessi. Il loro EP di debutto Dignità e Libertà, uscito il 20 febbraio 2026, raccoglie nove brani registrati in soli quattro giorni al Toxic Basement Studio, con un approccio spontaneo e immediato che riflette la passione e l’urgenza di fare musica autentica.

Oltre ai fratelli Campana, la formazione comprende Nico J. (voce), Marco (chitarra), Bors (basso, già nei Black Bear e Crushed to Dust) e Yoris (batteria, ex primo batterista dei Gluts). La band evita piattaforme come Spotify per privilegiare canali che rispettino l’artista e l’ascoltatore, pubblicando inizialmente l’EP in cassette numerate a mano in collaborazione con la Brigata Tape.

Musicalmente, Dignità e Libertà propone pezzi brevi, veloci e intensi, mai sotto i 170 bpm, con testi che affrontano tematiche sociali e personali. Brani come Colpisci al petto, Capitalismo e Uno di noi sono grida di resistenza e riflessione, mentre Oblio racconta la perdita e la capacità di reagire. Il disco esplora concetti di libertà individuale, dignità e critica alle imposizioni sociali e religiose, combinando urgenza hardcore e testi diretti.

Il nome RAPA richiama la semplicità e la concretezza della provincia, radice della loro musica, e simboleggia il ritorno alle origini dopo anni di esperienze internazionali con i Gluts. L’EP è disponibile su Bandcamp e anticipato dal video del singolo Oblio, uscito in esclusiva per Punkadeka.

Prossima data:

  • 18.04.2026 – Circolo Gagarin, Busto Arsizio (Materia Oscusa)
    Altre date in aggiornamento.
0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

SOLO 1981 il nuovo singolo

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 25
Catharsis + By All Means dal vivo a Milano
C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere
Mar 27
Secoli Morti – Release Party! con Stiglitz, Slang Poor Kids, Andy Ramponi!
Q-HUB
Mar 27
? PUNK GOES ACOUSTIC ? Nicolò – La Sindrome di Peter Punk ? Il Danno – Pornoriviste / Yokoano
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Mar 27
Matrioska @ Largo Venue, Roma
Largo venue
Mar 27
Plakkaggio @ Blah Blah | Torino
BLAH BLAH
Mar 27
Sham 69 – Tim V support Death Wishlist
Borderline Pisa
Mar 28
MALEDETTA PRIMAVERA Oi
Arci CDC Parma
Mar 28
[28.03] Ceppino Ön Fire vol. 6
Black Inside
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.