RAPA il ritorno dei fratelli Campana

A un anno dalla conclusione dell’ultimo tour europeo dei Gluts, i fratelli Campana ritornano con un nuovo progetto hardcore cantato in italiano: nascono i RAPA, band che fonde punk e hardcore diretto, viscerale e senza compromessi. Il loro EP di debutto Dignità e Libertà, uscito il 20 febbraio 2026, raccoglie nove brani registrati in soli quattro giorni al Toxic Basement Studio, con un approccio spontaneo e immediato che riflette la passione e l’urgenza di fare musica autentica.

Oltre ai fratelli Campana, la formazione comprende Nico J. (voce), Marco (chitarra), Bors (basso, già nei Black Bear e Crushed to Dust) e Yoris (batteria, ex primo batterista dei Gluts). La band evita piattaforme come Spotify per privilegiare canali che rispettino l’artista e l’ascoltatore, pubblicando inizialmente l’EP in cassette numerate a mano in collaborazione con la Brigata Tape.

Musicalmente, Dignità e Libertà propone pezzi brevi, veloci e intensi, mai sotto i 170 bpm, con testi che affrontano tematiche sociali e personali. Brani come Colpisci al petto, Capitalismo e Uno di noi sono grida di resistenza e riflessione, mentre Oblio racconta la perdita e la capacità di reagire. Il disco esplora concetti di libertà individuale, dignità e critica alle imposizioni sociali e religiose, combinando urgenza hardcore e testi diretti.

Il nome RAPA richiama la semplicità e la concretezza della provincia, radice della loro musica, e simboleggia il ritorno alle origini dopo anni di esperienze internazionali con i Gluts. L’EP è disponibile su Bandcamp e anticipato dal video del singolo Oblio, uscito in esclusiva per Punkadeka.

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