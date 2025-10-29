34K
The Latest

Raskob Rails: tornano con l’EP Stand Defiant

byDeka
29 Ottobre 2025
No comments

Dalla valle della Mosella, in Germania, tornano i Raskob Rails, veterani del melodic punk rock attivi sin dal 1998. Dopo una lunga pausa, la band è ufficialmente “Back Again” nel 2025, più grigia forse, ma con lo stesso spirito ribelle e il cuore punk di sempre.

Il 10 ottobre segna l’uscita del loro nuovo EP “Stand Defiant”, quattro brani che condensano melodia, energia, emozione e attitudine, con la produzione di Scott Sellers (ex Rufio), garanzia di suoni potenti e curati al millimetro.

Nel corso della loro carriera, i Raskob Rails hanno calcato palchi importanti come il Riez Open Air, Spack! Festival e Fallig Open Air, condividendo la scena con nomi storici quali Randy, Donots, Jupiter Jones, Pascow, Skin of Tears, Venerea e Undeclinable Ambuscade.

“Stand Defiant” è un ritorno sincero e pieno di cuore, pensato per chi ha amato il punk rock melodico di band come No Use for a Name, The Swellers, Bad Religion, Bodyjar e Lagwagon.

