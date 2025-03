RATBONES: ascolta in anteprima il nuovo singolo “Fire In The Night Sky”

Tornano i RATBONES con un nuovo singolo! In anteprima su Punkadeka puoi ascoltare “Fire In The Night Sky”, l’ultima uscita della band simbolo del ramonscore genovese, fuori su tutte le piattaforme a partire da domani, 14 marzo 2025.

Il singolo anticipa l’uscita dell’album Spaghettification prevista per questo aprile, per le etichette Mom’s Basement Records (USA) e I Buy Records (EU).

Si tratta del terzo album della band, ormai attiva dai primi anni del 2000: solo l’anno scorso hanno pubblicato uno split con gli Americani Jasons e terminato i lavori per Spaghettification, dopo esserci lasciati con l’ultimo album Teenage Confusion and Adult Delusion, nel 2022.

ASCOLTA “FIRE IN THE NIGHT SKY” IN ANTEPRIMA!

Vi parleremo più avanti di Spaghettification e del release party (segnatevi sull’agenda il 19 aprile a Genova), ma non è l’unica novità: dopo aver calcato diversi palchi europei, americani e canadesi durante i loro anni di carriera, i Ratbones si preparano per un incredibile tour in Giappone questo giugno, con tappe a Nagoya, Kyoto, Kobe e Tokyo.