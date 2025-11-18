34K
Ratbones e The Odorants: mini-tour esplosivo nel Nord Italia

Deka
18 Novembre 2025
18 Novembre 2025

Siamo entusiasti di annunciare che Ratbones e The Odorants uniranno le forze per un mini-tour di tre date nel Nord Italia. Un incontro ad alta tensione punk rock: energia pura, melodie veloci e tanta passione, con due band legate alla scena pop punk internazionale pronte a incendiare i palchi italiani.

I Ratbones arrivano da Genova (con base anche a Milano) e sono attivi dal 2003. Nati come tributo ai leggendari Ramones, negli anni hanno sviluppato una solida identità personale, macinando concerti in Europa, Canada e Giappone.
Con tre album e cinque EP alle spalle, hanno sempre mantenuto un approccio diretto e genuino al punk rock.

Il loro ultimo album, Spaghettification (2025), pubblicato da I Buy Records (Italia) e Mom’s Basement Records (USA), conferma una band capace di evolversi senza tradire le proprie radici punk.

Nati in Finlandia nel 1995 da un gruppo di amici di scuola, The Odorants hanno esordito con l’EP Tales from the Underground (1998) e hanno raggiunto una prima consacrazione con Beat The Odorants, pubblicato nel 2003 da BMG Finland.
Dopo una lunga pausa, la band è tornata in attività pubblicando When Tigers Used To Smoke (2021) e Love Songs Never Die (2024) per Striped Records.

Dal 2025 la line-up si arricchisce con l’italiano Andrea Manges (The Manges) alla chitarra e ai cori, creando un vero ponte tra la scena punk finlandese e quella italiana.
Il nuovo singolo della band, We Belong Dead, è uscito il 24 ottobre 2025 per Mom’s Basement Records (USA) e Striped Records (Italia).

Ratbones e The Odorants tornano in Italia per tre live veloci, intensi e perfetti per chi vive di pogo, cori e sudore sotto palco. Una serie di appuntamenti speciali, pensati per portare il pop punk internazionale nei club più caldi del Nord Italia.

Date del tour

  • 20/11/2025 – Shake Club (La Spezia)

  • 21/11/2025 – Arci Area (Carugate, MI)

  • 22/11/2025 – Carmen Town (Brescia)

