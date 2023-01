RATBONES: “Teenage Confusion And Adult Delusion”

Lo scorso maggio è uscito per I Buy Records e Mom’s Basement Records “Teenage Confusion And Adult Delusion”, nuovo album degli amici Ratbones (Genova/Milano).

L’album si forma di 12 pezzi e rappresenta un vero e proprio salto di qualità rispetto ai lavori precedenti, sia dal punto di vista del songwriting che da quello della produzione. I riferimenti sono sempre quelli: tantissimi Ramones e un po’ di Lillingtons qua e là (Gonna People e Planet 010 sono due bellissimi esempi.

L’album fila via liscio con delle vere e proprie schegge punk rock come I Killed Dee Dee Ramone (col featuring di Jason V dei The Jasons) e D.S.S. e parti in cui i bpm rallentano come nel caso della bella ballata Wave After Wave e della title track, la cui melodia rappresenta il punto esclamativo su un album decisamente ben fatto, ben pensato e ben prodotto.

Sarò banale, ma il pezzo che preferisco è in assoluto quella Johnny Lawrence che già avevamo conosciuta in quanto estratta come secondo singolo: adoro il testo, adoro il video e soprattutto la tastiera che accompagna un pop punk superbo impreziosito da cori e sing along da urlo.

Ultima cosa che voglio sottolineare di questo “Teenage Confusion And Adult Delusion” è la cover di Holly Day dei nostri Livermores: sono sicuro che Manu (per tutti Nisba) starà ascoltando questo disco da qualche parte e gli sarà sicuramente piaciuto.

Tracklist:

Crown of Spines

Gamma People

Wave After Wave

I Killed Dee Dee Ramone

Broken Things

Johnny Lawrence

D.S.S.

Teenage Confusion And Adult Delusion

Planet 010

City Pressure

Holly Day (The Livermores cover)

Mystery Men