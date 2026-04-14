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RATSALAD tornano con “Pest From The West”

byDeka
14 Aprile 2026
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I RATSALAD, band punk rock dell’Australia Occidentale, tornano con il nuovo album “Pest From The West”, un disco diretto, rumoroso e profondamente legato al territorio d’origine del gruppo.

Scritto a Geraldton (Jambinu, Southern Yamatji Land), l’album riflette l’identità della band, tra ironia, caos, senso di comunità e una forte componente di critica sociale. I brani alternano storytelling sarcastico a momenti più personali, affrontando temi come il costo della vita, l’identità e il crescere lontano dai grandi centri urbani.

Dal punto di vista sonoro, “Pest From The West” si muove su coordinate punk rock veloci e melodiche, pensate per l’impatto dal vivo, tra club affollati e palchi festivalieri. Un’attitudine costruita negli anni grazie a un’intensa attività live, che ha portato la band a esibirsi in contesti come il Nannup Music Festival e il Kalbarri Open Air.

Dopo un tour europeo di successo nel 2025, i RATSALAD torneranno nel 2026 con una nuova serie di date nei principali festival europei, consolidando la loro crescita come una delle realtà punk emergenti più interessanti della scena australiana.

Con questo nuovo lavoro, la band conferma un approccio crudo e immediato, mantenendo intatta la propria identità: spontanea, energica e orgogliosamente fuori dalle rotte principali.

N.b. I Ratsalad si esibiranno al MadOne Spring Break!

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