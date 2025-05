RAW POWER – Gli orari del 17 maggio al Centrale 66 di Modena

The Abyss Booking and Promotion in collaborazione con Rebel Circle, Apocalypse Extreme Agency e Punkadeka presentano:

Raw Power + Call the Cops + Cancer Spreading

I Raw Power sono un gruppo hardcore punk considerati fra le più importanti della scena sia italiana che internazionale degli anni ottanta.

Formati nel 1981 a Poviglio (RE), la band riceve consensi anche all’estero, e grazie al supporto di Jello Biafra dei Dead Kennedys, arrivando negli Stati Uniti per il loro primo tour nel 1984. Nel corso dei 40 anni di carriera i Raw Power dividono il palco con tutti i gruppi più importanti della scena punk, hardcore e metal mondiale: Dead Kennedys, GBH, Corrosion of Conformity, Suicidal Tendencies, Motörhead, Cro Mags, Sick of it All, Agnostic Front, Circle Jerks, Scream, Adolescents, Rancid, Poison Idea, Slayer, Venom, D.R.I., e nel 1985 in un piccolo club di Seattle una band ancora sconosciuta apre per un loro concerto, i Guns’n’Roses.

I Call the Cops sono una band Raw Punk Hardcore di Bologna fra le più interessanti della scena sia italiana che internazionale, con diversi tour internazionali sulle spalle.

I Cancer Spreading, già nostri ospiti l’anno scorso, sono una band Stench Core formata a Modena nel 2006.

Inizialmente fortemente influenzati dai Deviated Instinct (soprattutto dell’era dei Terminal Filth: dirty as fuck) nel corso degli anni il loro sound è diventato pesante, influenzato da band metal degli anni ’80 come Sodom, Hellhammer/Celtic Frost, Voivod e da ensemble più recenti Doom/Death come Winter e Coffins.

Gli orari di Sabato 17 Maggio presso Centrale 66, via Nicolò dell’Abate 66, Modena:

STAGE TIME:

21.00 – Apertura locale

21.45 – 22.15 Cancer Spreading

22.30 – 23.15 Call the Cops

23.30 – 00.30 Raw Power

Contributo band: 10 Euro