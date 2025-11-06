RAZZAPPARTE: un nuovo disco per i 30 anni!

Notizie belle che fanno bene al cuore, per i 30 anni di attività i Razzapparte ci fanno un regalo ed usciranno con un nuovo disco dal titolo “l’etrusco uccide ancora”, non sappiamo ancora nulla se non che la copertina è stata disegnata dal sommo Mattia Dossi ed il disco uscirà per Crombie Media, quindi stay tuned e aspettiamo con ansia questo nuovo lavoro!

Possiamo finalmente rivelare la grafica di copertina del mini-album con cui festeggeremo il nostro trentennale e che uscirà presto in formato CD per Crombie Media! L’illustrazione è opera del nostro vecchio amico Mattia Dossi, e l’ispirazione proviene dalla mitologia relativa al demone Tuchulcha, su cui si è basato pure Armando Crispino per la realizzazione del suo thriller archeologico del 1972, intitolato – guarda un po’ – L’etrusco uccide ancora! Restate sintonizzati per essere aggiornati sull’uscita del CD!