RAZZAPPARTE: un nuovo disco per i 30 anni!

byMatt Murphys
6 Novembre 2025
No comments

Notizie belle che fanno bene al cuore, per i 30 anni di attività i Razzapparte ci fanno un regalo ed usciranno con un nuovo disco dal titolo “l’etrusco uccide ancora”, non sappiamo ancora nulla se non che la copertina è stata disegnata dal sommo Mattia Dossi ed il disco uscirà per Crombie Media, quindi stay tuned e aspettiamo con ansia questo nuovo lavoro!

Possiamo finalmente rivelare la grafica di copertina del mini-album con cui festeggeremo il nostro trentennale e che uscirà presto in formato CD per Crombie Media!

L’illustrazione è opera del nostro vecchio amico Mattia Dossi, e l’ispirazione proviene dalla mitologia relativa al demone Tuchulcha, su cui si è basato pure Armando Crispino per la realizzazione del suo thriller archeologico del 1972, intitolato – guarda un po’ – L’etrusco uccide ancora!

Restate sintonizzati per essere aggiornati sull’uscita del CD!

ASMA, I nuovi eroi del post-punk camuno

byDeka
