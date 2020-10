Rebellion Punk Music Festival

Per il 25° anniversario di uno dei festival più acclamati made in UK, la line up finora confermata è da sogno; infatti, qualche giorno fa è uscito un post sulla pagina ufficiale del festival con alcuni nomi di band, che parteciperanno all’edizione che si terrà dal 5 all’8 agosto 2021 in quel di Blackpool.

Figurano band quali: BAD RELIGION, COCK SPARRER, STIFF LITTLE FINGERS, SHAM 69, CIRCLE JERK, SHENRY ROLLINS, THE EXPLOITED, THE UNDERTONES, COCKNEY REJECTS, STEVE IGNORANT PLAYS CRASS, ANGELIC UPSTARTS, TOM ROBINSON BAND, DISCHARGE, UK SUBS, NEVILLE STAPLE BAND, THE BOYS, ANTI NOWHERE LEAGUE, BOUNCING SOULS, CONFLICT, DOYLE, CHRON GEN *FINAL GIG*, DIRTBOX DISCO, BOOZE & GLORY, MOSCOW DEATH BRIGADE, THE BONES, CHELSEA, NEWTOWN NEUROTICS, HONEY BANE, GIMPFIST, SPUNGE, BAR STOOL PREACHERS, RANDOM HAND, THE CRACK, DRONGOS FOR EUROPE, WESTERN ADDICTION,THE BOYS ACOUSTIC, LOS FASTIDIOS, THE SAMPLES, ACIDEZ, CHAOTIC DISCHORDS, PUNK VOLCANO & THE ERUPTIONS, PARANOID VISIONS, THE RAMONAS, COLERA, FUNERAL DRESS, JANUS STARK, CONTEMPT, SLICE OF LIFE, KNOCK OFF, RAMONAS ORIGINAL, HUNG LIKE HANRATTY, FIRE EXIT, CHOKING SUSAN, VULPYNES, M.D.M., THE LEE HARVEYS, TIGER SEX, ROUND EYE, BAD ASS, DEDO PODRE, THE BOLOKOS, ASFIXIA SOCIAL, FILHOS DE INACIO.

I biglietti sono acquistabili al seguente link: www.rebellionfestivals.com/shop

Stay tuned, ne vedremo ancora delle belle!